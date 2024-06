Euro 2024 : l'équipe de France réussit son entrée contre l'Autriche (1-0)

Dans un match très rude, l'équipe de France s'est imposée face à l'Autriche (1-0), ce lundi soir, pour son entrée en lice à l'Euro 2024. Les Bleus, qui ont vu Kylian Mbappé sortir sur une blessure au nez, affronteront les Pays-Bas vendredi.

Mission accomplie. Comme à chaque compétition sous l’ère Didier Deschamps, la France a réussi son entame de l'Euro 2024 en battant l'Autriche (1-0) lundi à Düsseldorf. C'est la 6e fois que le sélectionneur remporte son premier match dans une phase finale en tant que sélectionneur.

Le but est venu de celui que tout le monde attendait, Kylian Mbappé. Il n’a pas marqué mais il a débordé côté droit avant d'adresser un centre repris de la tête dans son propre but par le malheureux Maximilian Wöber (38e). De quoi bien fêter sa 80e sélection.

nez cassé pour Mbappé

Malheureusement, le désormais nouveau joueur du Real Madrid est sorti dans les arrêts de jeu, le nez en sang, après un choc avec le défenseur autrichien Kevin Danso. Son nez est cassé, a confié une source proche du joueur à l'AFP. Il devrait être opéré dans les prochaines heures.

Pour le reste, la prestation d’un homme est à souligner : N’Golo Kanté. De retour pour cet Euro après deux ans d'absence et un exil en Arabie saoudite (Al-Ittihad), «NG» a été énorme en fin de match pour couper les trajectoires, notamment après un gros loupé de la défense et de Wiliam Saliba à la 85e minute. Il a fort logiquement été élu homme du match.

Après deux jours marqués par les prises de position tranchées de Marcus Thuram et de Kylian Mbappé au sujet de la crise politique française et des prochaines élections législatives (30 juin et 7 juillet), les vice-champions du monde ont en tout cas su passer outre ce contexte pesant pour lancer sur de bons rails leur aventure. Prochain rendez-vous ce vendredi contre les Pays-Bas.