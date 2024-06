Liga : Kylian Mbappé connaît son premier adversaire avec le Real Madrid

Selon le calendrier de la Liga, Kylian Mbappé fera ses débuts en championnat avec le Real Madrid sur la pelouse de Majorque lors du week-end des 17 et 18 août. Les clasicos face au FC Barcelone sont eux aussi connus.

Quelle pelouse Kylian Mbappé va-t-il fouler en premier en Espagne ? Ce mardi, le calendrier de la saison de Liga, championnat de football espagnol, a été dévoilé. Et on connaît désormais le premier adversaire du Real Madrid, champion en titre, et de sa recrue star, Kylian Mbappé. Lors du week-end des 17 et 18 août, le capitaine de l’équipe de France prendra la direction de Majorque pour effectuer ses toutes premières minutes en Liga avec les Merengues.

En revanche, si la présentation officielle de l’attaquant français aux supporters du Real Madrid sera faite après l’Euro (16 juillet), Kylian Mbappé montrera tout son talent au Santiago-Bernabeu pour la première fois la semaine d’après, lors de la réception d’un des promus, le Real Valladolid (2e journée).

Mbappé, déjà le bourreau du FC Barcelone ?

Mais la publication du calendrier était aussi l’occasion de connaître la date des clasicos, l’une des rencontres les plus suivies dans le monde chaque année. Concrètement, les oppositions entre le Real Madrid et le FC Barcelone, son pire ennemi, sont programmées lors des 11e et 35e journées, respectivement fin novembre et mi-mai, avec l’aller au Bernabeu.

Une rencontre que doit attendre avec impatience le capitaine des Bleus. Contre le FC Barcelone, Kylian Mbappé a été décisif déjà à six reprises en Ligue des champions avec le PSG. Mieux encore, sur ces six buts, quatre ont été inscrits sur la pelouse barcelonaise. Lors de la saison 2024-2025, l’attaquant français aura déjà de bons repères pour ses premiers clasicos. De quoi faire trembler les Barcelonais.