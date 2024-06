IndyCar : le Français Théo Pourchaire déjà évincé par son équipe

Après avoir été champion de Formule 2, Théo Pourchaire est parti tenter l’expérience en IndyCar, championnat automobile nord-américain. Mais il a été évincé par son écurie, après seulement cinq courses.

Un petit tour et puis s'en va. L’aventure du pilote automobile français Théo Pourchaire en IndyCar aura été de courte durée. Le champion en titre de Formule 2, qui tentait sa chance dans le championnat nord-américain, a été évincé, ce mardi, par son écurie Arrow McLaren après seulement cinq courses.

«Arrow McLaren annonce que l'équipe a fait signer Nolan Siegel pour piloter la Chevrolet Arrow McLaren N.6 pour le reste de la saison 2024 et pour la suite», a précisé l’écurie sur son compte X (anciennement Twitter). Le Français est donc déjà remplacé par le jeune Californien de 19 ans qui fera ses débuts dès dimanche au Grand Prix de Monterey sur le circuit de Laguna Seca.

Arrow McLaren announces the team signs @nolan_siegel to drive the No. 6 Arrow McLaren Chevrolet for the remainder of the 2024 season and beyond.





Nolan is set to kick off his full-time NTT INDYCAR SERIES career, starting with Sunday’s Firestone Grand Prix of Monterey.

— Arrow McLaren IndyCar Team (@ArrowMcLaren) June 18, 2024