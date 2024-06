NBA : l’entraîneur de Detroit se fait virer au bout d’un an et va empocher près de 60 millions d’euros

Alors qu’il était arrivé sur le banc de Detroit il y a un an seulement, Monty Williams vient d’être limogé par la franchise du Michigan. Alors qu’il lui restait cinq ans de contrat, l’entraîneur va toucher un sacré pactole.

De meilleur entraîneur de la NBA au chômage. Monty Williams vit une véritable descente aux enfers depuis maintenant deux ans. L’année dernière, le coach de Detroit signait le plus gros contrat de l’histoire pour un entraîneur de la Ligue de basket américaine (78,5 millions de dollars sur six ans). Mais, après seulement un an passé sur le banc des Detroit Pistons, le nouveau président de la franchise, Trajan Langdon, a décidé de s’en séparer.

ESPN Sources: After one season, the Detroit Pistons have dismissed coach Monty Williams — who leaves with five years and $65M-plus left on his deal. New President Trajan Langdon will move to make his own coaching hire now. pic.twitter.com/QHKivQS5o2

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 19, 2024