Euro 2024 : l’incroyable statistique du joueur suisse Xherdan Shaqiri, buteur contre l'Écosse

En inscrivant le but égalisateur, mercredi soir, face à l’Écosse (1-1), le Suisse Xherdan Shaqiri est devenu le seul joueur à avoir trouvé le chemin des filets lors des trois derniers Euros et trois dernières Coupes du monde.

Un joueur des grandes compétitions. Mercredi soir, la Suisse a pu remercier son buteur Xherdan Shaqiri, auteur du but égalisateur face à l’Écosse (1-1) lors de la deuxième journée de l’Euro 2024. Et de quelle manière ! L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais a inscrit une merveille pour relancer la Nati, comme il a l’habitude de faire lors des compétitions internationales. Avec sa réalisation, l’attaquant suisse est tout simplement devenu le seul joueur à avoir marqué au moins un but lors des trois derniers Euros et lors des trois dernières Coupes du monde.

6 - Xherdan Shaqiri est le seul joueur européen ayant marqué lors de chacun des 6 derniers tournois majeurs (chaque Coupe du Monde + EURO depuis 2014). Héros. #EURO2024 #ECOSUI pic.twitter.com/E0VPZeMn4d — OptaJean (@OptaJean) June 19, 2024

Plus beau but de l'Euro 2016

Même Cristiano Ronaldo ne fait pas mieux. Et pour ça, le buteur de 32 ans peut remercier son sélectionneur Murat Yakin. Contrairement au premier match contre la Hongrie, ce dernier a préféré aligner Xherdan Shaqiri plutôt que Kwadwo Duah, pourtant buteur au premier match de l’Euro. Un choix payant puisqu’avec l’inspiration de l’ancien joueur de Liverpool, la Nati a évité une déconvenue contre l’Écosse et a pris une option pour les 8es de finale.

Ce n’est pas la première fois que le Suisse s’illustre avec un superbe but lors d’une compétition internationale. Durant l’Euro 2016, qui s'est déroulé en France, Xherdan Shaqiri a tout simplement inscrit le plus beau but de la compétition. Face à la Pologne, en 8e de finale, le Suisse avait déjà pris le rôle de sauveur. Menée d’un but à dix minutes de la fin du match, la Nati avait vu son buteur réaliser une superbe bicyclette à l’entrée de la surface. Malheureusement, insuffisant pour la sélection helvétique, finalement éliminée au tirs au but.

Désormais, le joueur de 32 ans évolue en MLS au Fire de Chicago. Et avec son pays, Xherdan Shaqiri compte 124 sélections pour 32 buts inscrits. Face à l’Écosse, le buteur de 32 ans a confirmé qu’il fallait, une nouvelle fois, compter sur lui lors de l’Euro.