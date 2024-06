Formule 1 : la pole pour Lando Norris, les Alpine en progression

Ce samedi, le jeune Britannique Lando Norris a réalisé le meilleur temps des qualifications et partira en pole position lors du GP d’Espagne. Les Alpine, elles, ont atteint la Q3 pour la première fois de la saison.

La saison de Formule 1 sera-t-elle plus disputée cette année ? En tout cas, le champion du monde en titre Max Verstappen semble avoir plus de concurrence pour ce championnat. À l’image du Britannique Lando Norris (McLaren) qui partira en pole position lors du GP d’Espagne de Formule 1 dimanche. Le jeune pilote a obtenu le meilleur temps des qualifications ce samedi à Barcelone, pour la première fois de la saison, devant l’actuel leader et champion du monde, le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

That is some top 3!





Norris



Verstappen



Hamilton





Bring on race day! #F1 #SpanishGP pic.twitter.com/sMP5fbcfmm — Formula 1 (@F1) June 22, 2024

pierre gasly 7e

Derrière, Mercedes répond présent. Ses deux pilotes britanniques Lewis Hamilton et George Russel partiront en 3e et 4e position sur la deuxième ligne. L’homme aux sept titres de champion du monde a devancé son jeune compatriote de seulement deux millièmes. Les Ferrari, elles, devront se contenter des 5e et 6e places avec le Monégasque Charles Leclerc et l’Espagnol Carlos Sainz.

Elles devancent l'inattendue Alpine du Français Pierre Gasly (7e). C’est d’ailleur une première pour l’écurie tricolore car son deuxième pilote, Esteban Ocon, prend la 9e position. Pour la première fois de la saison, les deux Alpine ont atteint la Q3.

Une belle bataille s'annonce à Barcelone

«C'était presque un tour parfait», s’est félicité le pilote britannique Lando Norris qui a réalisé la deuxième pole de sa carrière après celle obtenue en Russie en 2021. «J'en ai pas eu beaucoup mais c'est la plus belle!», a-t-il reconnu.

Et dimanche, à Barcelone, l’actuel troisième du championnat, derrière Verstappen et Leclerc, ira chercher une deuxième victoire dans sa carrière après celle remportée lors du GP de Miami début mai. «C'est l'objectif. Cela sera difficile face à Max (Verstappen) et Lewis (Hamilton) qui s'élanceront juste derrière. Mais c'est le plan», a précisé le pilote de 24 ans.

De son côté, le champion du monde en titre a raté la pole position pour 20 millièmes. «Il a été difficile de trouver le bon équilibre pour la voiture en début de weekend. On peut quand même être très heureux avec cette performance, cela nous donne de bonnes armes pour la course demain», a estimé le Néerlandais.