Euro 2024 : l'Allemagne et la Suisse dos à dos, la Hongrie bat l'Ecosse… le bilan complet du groupe A

L'Allemagne a sauvé sa première place du groupe A en décrochant un match nul in-extremis contre la Suisse (1-1) alors que la Hongrie a battu l'Ecosse (1-0) et s'est offert le droit de croire à la qualification, ce dimanche soir, à l'Euro 2024.

Suisse-Allemagne : 1-1

Grâce à son match nul 1-1 contre l'Allemagne dimanche à Francfort, la Suisse a assuré sa qualification pour les 8es de finale de l'Euro-2024, en prenant la deuxième place du groupe A derrière le pays hôte. Surpris rapidement sur un contre suisse conclu par Dan Ndoye (28e), les Allemands, qui restaient sur deux larges victoires contre l'Ecosse et la Hongrie, ont buté sur la défense suisse jusqu'à l'égalisation de Niclas Fullkrug dans le temps additionnel (90e+2) qui leur permet de conserver in extremis la tête du groupe.

Ecosse-Hongrie : 0-1

La Hongrie a battu au bout du temps additionnel l'Ecosse (1-0), dimanche à Stuttgart, et conserve l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de l'Euro 2024, en finissant parmi les meilleurs troisièmes de la phase de groupes. Les Hongrois ont marqué par Kevin Csoboth à la 100e minute de jeu. De longs arrêts de jeu intervenus après une terrible sortie sur civière et dans un état très inquiétant du Hongrois Barnabas Varga, après un choc aérien à la 68e minute. Sur un coup franc hongrois à la 68e minute, le joueur de 29 ans est violemment retombé sur la nuque et a été immédiatement mis en position latérale de sécurité par ses coéquipiers alors qu'il semblait incapable de bouger.

Le classement du groupe A

1. Allemagne - 7 points

2. Suisse - 5 points

3. Hongrie - 3 points

4. Ecosse - 1 point