Euro 2024 : la Pologne frustre l’équipe de France, qui finit deuxième de son groupe

Ce mardi, à Dortmund, l’équipe de France a été accrochée par la Pologne (1-1) lors du troisième match de l’Euro 2024. Avec le résultat de l’Autriche, vainqueur contre les Pays-Bas, les Bleus finissent deuxièmes de leur groupe.

Il en faudra plus pour la suite de la compétition. Si les Bleus veulent entrevoir une victoire finale lors de cet Euro 2024, il faudra montrer un autre visage à partir des 8es de finale. Ce mardi, à Dortmund, l’équipe de France n’a pas pu faire mieux qu’un nul face à la Pologne (1-1) lors de son troisième match de la compétition.

Avec ce résultat, les hommes de Didier Deschamps finissent à la deuxième place de leur groupe et ont une certaine idée de leur prochain adversaire, le deuxième du groupe E (Slovaquie, Roumanie, Ukraine et Belgique). Un groupe où tout peut se jouer car pour la première fois de l’histoire de l’Euro, les quatre nations sont à trois points après deux rencontres. Il faudra donc attendre la fin des matchs, prévus mercredi à 18h, pour connaître l'adversaire des Bleus en 8es de finale.

Mbappé, enfin buteur dans un Euro

Mais avant cela, la France devra retrouver son jeu. Peu convaincants après deux journées de compétition, les Bleus devaient rassurer face à la Pologne. Mais sur la pelouse de Dortmund, ils ont montré le même visage que lors des deux premières rencontres, voire plus inquiétant même. Et pourtant, la France a démarré la rencontre avec son capitaine Kylian Mbappé, de retour dans le onze titulaire après sa fracture du nez.

Mais l’attaquant du Real Madrid ne connaît pas le même rendement qu’en Coupe du monde où il a déjà inscrit 12 buts. Dans un Euro, Kylian Mbappé n’a jamais trouvé le chemin des filets. Et ce mardi, c’est chose faîte. Pourtant, l’attaquant français a dû s'y prendre à plusieurs reprises. Frustré par le portier polonais, qui a réalisé un grand match face aux Bleus, le capitaine tricolore a fini par trouver la solution sur… penalty (56’).

Avec ce but, Kylian Mbappé a égalé Just Fontaine (13) au nombre de buts marqués avec la France lors d’une compétition internationale. L’attaquant du Real Madrid n’est plus qu’à une unité de Michel Platini (14), meilleur buteur tricolore dans un tournoi majeur (Coupe du monde et Euro).

13 - Kylian Mbappé égale Just Fontaine (13) au nombre de buts marqués avec la France en tournois majeurs (Coupe du Monde + EURO) et n’est plus devancé que par Michel Platini (14). Capitaine. #FRAPOL pic.twitter.com/j4SnTtAmMk — OptaJean (@OptaJean) June 25, 2024

Une première depuis 2012

Mais la joie des Bleus était de courte durée. Après une faute de Dayot Upamecano, pourtant irréprochable depuis le début de l’Euro en défense centrale, la Pologne a eu l’occasion de se relancer sur… penalty. Et, malgré une première parade de Mike Maignan, Robert Lewandowski a fini par tromper le portier tricolore sur sa deuxième tentative (79’).

Un match décevant et un résultat comptable qui l’est tout autant pour l’équipe de France. Avec seulement cinq points et une deuxième place, les Bleus mettent fin à une série de cinq tournois consécutifs où ils ont terminé à la première place. Cela faisait depuis 2012 que la France n’avait pas fini en tête de son groupe lors d’une phase de poule d’une compétition internationale. Les Bleus devront passer la seconde à partir de lundi, jour de leur 8e de finale.