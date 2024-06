Euro 2024 : égalité de points, prochain adversaire des Bleus… Le bilan du groupe E

Ce mercredi, après le troisième match du groupe E, où les quatre nations ont fini avec le même nombre de points (4 pts), la France connaît désormais son adversaire pour les 8es de finale, la Belgique.

Dans ce groupe E disputé, où tout pouvait se passer lors de la dernière journée de ce mercredi, il a fallu attendre le coup de sifflet final pour connaître le destin des quatre nations dans cet Euro 2024. Avant ces rencontres, pour la première fois de l’histoire de cette compétition, les quatre équipes d’un même groupe étaient à égalité de points avant la dernière journée. Il fallait donc les départager ce mercredi. Ce qui n’a pas été fait. Le match entre la Slovaquie et la Roumanie (1-1) n’a pas donné de vainqueur, ce qui arrange parfaitement les deux nations, qualifiées pour les 8es de finale. Hormis la qualification, les deux pays pouvaient se disputer la première place du groupe. Mais avec ce nul, les deux nations ont laissé une chance aux Belges ou Ukrainiens de s’en emparer.

Mais cette chance, personne ne l’a saisie. En difficulté dans cet Euro, la Belgique, sifflée par ses supporters ce mercredi, pouvait sauver les meubles et s’offrir la première place de son groupe. Mais avec une seule victoire, acquise contre la Roumanie (2-0), et un triste nul ce mercredi face aux Ukrainiens (0-0), la formation belge doit se contenter de la deuxième place du groupe E. Une position qui les envoie tout droit à Düsseldorf lundi à 18h pour affronter l’équipe de France en 8e de finale. De son côté, l’Ukraine, qui compte 4 points malgré une quatrième place dans son groupe, présente un meilleur bilan comptable que certains troisièmes. Frustrant pour ces vaillants ukrainiens qui doivent faire leur valise dès maintenant alors qu’avec quatre points, ils auraient pu prétendre aux 8es de finale de la compétition. Mais en pointant à la dernière place de son groupe, l’aventure de l’Ukraine s’arrête là.

Romania, Belgium and Slovakia through to the round of 16 #EURO2024 pic.twitter.com/8cOMy5Fhce

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024