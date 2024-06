Euro 2024 : égalité de points, prochain adversaire des Bleus, qualification historique de la Géorgie… Le bilan des groupes E et F

Ce mercredi, après le troisième match du groupe E, où les quatre nations ont fini avec le même nombre de points (4 pts), la France connaît désormais son adversaire pour les 8es de finale, la Belgique. Dans le groupe F, la Géorgie a décroché une qualification historique.

Slovaquie-Roumanie : 1-1

Dans ce groupe E disputé, où tout pouvait se passer lors de la dernière journée de ce mercredi, il a fallu attendre le coup de sifflet final pour connaître le destin des quatre nations dans cet Euro 2024. Avant ces rencontres, pour la première fois de l’histoire de cette compétition, les quatre équipes d’un même groupe étaient à égalité de points avant la dernière journée. Il fallait donc les départager ce mercredi. Ce qui n’a pas été fait. Le match entre la Slovaquie et la Roumanie (1-1) n’a pas donné de vainqueur, ce qui arrange parfaitement les deux nations, qualifiées pour les 8es de finale. Hormis la qualification, les deux pays pouvaient se disputer la première place du groupe. Mais avec ce nul, les deux nations ont laissé une chance aux Belges ou Ukrainiens de s’en emparer.

Ukraine-Belgique : 0-0

Mais cette chance, personne ne l’a saisie. En difficulté dans cet Euro, la Belgique, sifflée par ses supporters ce mercredi, pouvait sauver les meubles et s’offrir la première place de son groupe. Mais avec une seule victoire, acquise contre la Roumanie (2-0), et un triste nul ce mercredi face aux Ukrainiens (0-0), la formation belge doit se contenter de la deuxième place du groupe E. Une position qui les envoie tout droit à Düsseldorf lundi à 18h pour affronter l’équipe de France en 8e de finale.

De son côté, l’Ukraine, qui compte 4 points malgré une quatrième place dans son groupe, présente un meilleur bilan comptable que certains troisièmes. Frustrant pour ces vaillants ukrainiens qui doivent faire leur valise dès maintenant alors qu’avec quatre points, ils auraient pu prétendre aux 8es de finale de la compétition. Mais en pointant à la dernière place de son groupe, l’aventure de l’Ukraine s’arrête là. Elle est d'ailleurs la première nation de l'histoire à se faire éliminer d'un Euro avec quatre points.

Romania, Belgium and Slovakia through to the round of 16 #EURO2024 pic.twitter.com/8cOMy5Fhce — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024

Groupe E

1. Roumanie - 4 points

2. Belgique - 4 points

3. Slovaquie - 4 points

4. Ukraine - 4 points

Géorgie-Portugal : 2-0

Avant cette troisième journée du groupe F, seul le Portugal avait décroché son billet pour les 8es de finale de l’Euro 2024. Mais contre les champions d’Europe 2016, la Géorgie de Willy Sagnol, qui participait au premier Euro de son histoire, ne voulait pas jouer le rôle de figurant. Et les coéquipiers de Georges Mikautadze, actuel meilleur buteur de la compétition avec trois réalisations, ont fait mieux que de la figuration. Le Petit Poucet du tournoi a choqué la Seleçao, déjà qualifiée et fortement remaniée au coup d'envoi, et envoyé au paradis ses bruyants supporters, venus représenter les 3,7 millions de leurs compatriotes, avec la première victoire de son histoire dans un Championnat d’Europe. Avec sa troisième place dans le groupe F, la Géorgie affrontera l’Espagne en 8e de finale, une qualification historique pour ce pays. De son côté, le Portugal, qui conserve malgré tout sa première place, jouera contre la Slovénie.

République tchèque-Turquie : 1-2

La Turquie, dans la douleur. Face à la République tchèque (1-2), il aura fallu attendre la dernière seconde pour connaître l’avenir des Turcs dans l’Euro 2024. Accrochée par les Tchèques, malgré une supériorité numérique pendant 70 minutes avec le carton rouge le plus rapide de l’histoire de l’Euro (Antonin Baraka, 20e), la Turquie a arraché la deuxième place du groupe dans les derniers instants de la rencontre. Sur un contre éclair, Cenk Tosun est venu délivrer tout un peuple (94’). Un but libérateur pour les hommes de Vincenzo Montella qui permet aux Turcs de conserver leur deuxième place, devant la Géorgie. Ce classement les envoie à Leipzig affronter l’Autriche, première du groupe de la France, en 8e de finale. Du côté de la République tchèque, malgré une fin de match poussive où elle aurait pu se qualifier pour le prochain tour, l’aventure s’arrête là.

Group F





Portugal, Türkiye & Georgia go through! #EURO2024 pic.twitter.com/z6pYkaXqMz — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024

Groupe F

1. Portugal - 6 points

2. Turquie - 6 points

3. Géorgie - 4 points

4. République tchèque - 1 point