Euro 2024 : le joueur turc Arda Güler est le meilleur influenceur de la compétition

Depuis le début de l’Euro 2024, un site espagnol a établi le classement des joueurs ayant glané le plus de followers sur Instagram. Et c’est le jeune turc de 19 ans, Arda Güler, qui domine les débats.

L’Euro 2024, une bonne vitrine pour les joueurs ? Après la phase de poules, si peu de joueurs ont réussi à se mettre en avant sur les pelouses allemandes, sur les réseaux sociaux, certains ont fait l’unanimité. Cette année, le Championnat d’Europe se fait désirer et n’a pas encore livré toutes ses promesses. La phase de groupes a notamment été marquée par plusieurs CSC et une course au titre de meilleur buteur qui a du mal à se lancer. Seul l’attaquant géorgien Georges Mikautadze se distingue avec 3 buts, dont deux sur penalty.

Un but sublime et un million de followers en plus

Les stars comme Kylian Mbappé ou Harry Kane étaient attendues en Allemagne, et pour le moment, aucune ne semble décidée à prendre les choses en main. Mais sur les réseaux sociaux, un joueur se distingue depuis le début de la compétition, la jeune pépite turque Arda Güler. Depuis le coup d’envoi de l’Euro 2024, le site espagnol Apuestas-deportivas a établi un classement des joueurs engagés dans la compétition ayant gagné le plus de followers Instagram sur la première partie de l'événement. Et le jeune joueur du Real Madrid, âgé de 19 ans, a gagné plus d’un million de followers en seulement quinze jours.

ARDA GULER, C'EST QUOI CE BUT FOU !???



Pour son premier but, la pépite turque marque déjà LE but de l'EURO !!#EURO2024 #TURGEO pic.twitter.com/AI0JSUpA88 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 18, 2024

Avec son superbe but inscrit lors de la première journée de l’Euro contre la Géorgie, remportée par la Turquie (3-1), Arda Güler a dû faire le tour des réseaux sociaux. Au total, je jeune turc a gagné 1.093.669 followers ces quinze derniers jours sur Instagram. Il devance la star portugaise Cristiano Ronaldo, qui, à 39 ans, continue de glaner des abonnés sur les réseaux (996.661 followers), et l’Anglais Jude Bellingham (725.529).

L’influence du Real Madrid

De son côté, Kylian Mbappé arrive seulement à la quatrième place du classement avec 706.332 abonnés acquis lors des deux premières semaines de l’Euro. Pourtant, le capitaine des Bleus était le joueur le plus attendu de la compétition, et, avec sa fracture du nez, son nom tournait en boucle sur les réseaux.

En revanche, il y a un point commun entre les quatre premiers joueurs du classement. Ils évoluent tous ou sont passés par le Real Madrid. À croire que la Casa Blanca est la plus belle des vitrines pour un joueur de foot.

À l’inverse, Robert Lewandowski, attaquant star de la Pologne, a lui perdu des followers depuis le début de la compétition (20.000 abonnés en moins). Si pour le buteur barcelonais, l’aventure européenne s’arrête là, pour les autres, la compétition continue sur les terrains, lors des 8es de finale, et sur les réseaux sociaux.