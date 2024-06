NBA : combien les quatre Français draftés au premier tour vont-ils gagner ?

En rejoignant la NBA, les quatre Français draftés au premier tour le 26 juin vont signer un gros contrat avec leur franchise. Découvrez la rémunération des nouveaux Frenchies de la Ligue américaine de basket.

Une nuit historique pour le basket français. Le 26 juin, un an après le phénomène Victor Wembanyama, premier français drafté en NBA à la première place, deux basketteurs tricolores viennent d’être sélectionnés en première et deuxième position. Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) et Alexandre Sarr (Washington Wizards) ont ainsi signé un doublé inédit. Au total, ils sont quatre Français à avoir été sélectionnés au premier tour de la Draft NBA.

En intégrant la Ligue américaine de basket-ball, ces jeunes joueurs prennent donc une nouvelle dimension. Notamment au niveau de leur salaire. Mais concrètement, combien vont gagner les nouveaux Frenchies de la NBA ? L’an dernier, en rejoignant les San Antonio Spurs, Victor Wembanyama avait signé un contrat de quatre ans dont le montant avoisinait les 54,3 millions de dollars (soit 50,4 millions d’euros).

Zaccharie Risacher mieux payé que Wembanyama

À savoir, en NBA, le contrat des rookies, jeunes joueurs qui évoluent pour la première fois dans la Ligue, est fixé par le CBA (accord collectif entre la Ligue et les joueurs). En revanche, le salaire est indexé sur le salary cap, ce qui veut dire que la rémunération est plus importante si le joueur est sélectionné haut dans la draft.

Et avec la première et seconde place, Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) et Alexandre Sarr (Washington Wizards) ont dégoté les meilleurs contrats des rookies. Et les deux Français risquent d’être bien lotis avec leur franchise. Selon Spotrac, en étant le n°1, Zaccharie Risacher a signé un contrat de quatre ans avec les Hawks pour un montant de 57,2 millions de dollars (environ 53,5 millions d’euros), et une première année à 12,6 millions de dollars (environ 11,8 millions d’euros).

De son côté, Alexandre Sarr (Washington Wizards) a signé un contrat sur quatre ans à hauteur de 51,2 millions de dollars (environ 47,9 millions d’euros), avec une première année à 11,2 millions de dollars (10,5 millions d’euros). En revanche, les deux dernières années de contrat sont en option et donc non garanties pour le joueur. Le club décide après deux saisons s’il veut conserver son joueur ou non.

La NBA, un autre monde

Pour Tidjane Salaün, sélectionné à la sixième position par les Hornets, sa première année s’élève à 7,5 millions de dollars (7 millions d’euros), et son contrat sur quatre ans atteint 34,1 millions de dollars (31,9 millions d’euros). En étant sélectionné à la 25e place par les Knicks, Pacôme Dadiet voit son contrat sur quatre ans s’élever à 14 millions de dollars (13 millions d’euros), pour une première année à 2,7 millions de dollars (2,5 millions d’euros).

La NBA est un véritable rêve pour tout joueur de basket. En intégrant la Ligue américaine, les joueurs découvrent un autre univers. À titre de comparaison, Victor Wembanyama touchait à Boulogne-Levallois un salaire entre 15.000 et 20.000 euros mensuels, hors contrats publicitaires, soit 180.000 à 240.000 euros par an. Bien loin des 10 millions d’euros touchés par le meilleur rookie de la NBA cette saison.