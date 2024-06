France-Belgique : voici l’arbitre du huitième de finale de l’Euro 2024

L'arbitre du huitième de finale France-Belgique, lundi 1er juillet à l'Euro 2024, a été officialisé. Il s'agit du Suédois Glenn Nyberg.

Une bonne nouvelle. Plus jeune arbitre de l’Euro 2024, le Suédois Glenn Nyberg (35 ans), dirigera le match entre la France et la Belgique lundi (18h) en huitième de finale à Düsseldorf. Ce choc sera son troisième match dans cet Euro 2024 après Roumanie-Ukraine (3-0) et Albanie-Espagne (0-1).

Il avait déjà arbitré les Bleus contre le Kazakhstan (8-0) en novembre 2021 lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022. A l’inverse, il n’a jamais croisé la route des Belges.

Glenn Nyberg sera accompagné de Mahbod Beigi et Andreas Söderkvist, ses assistants. Bartosz Frankowski (Pologne), Pol van Boekel et Rob Dieperink (Pays-Bas) seront à la vidéo.

A noter que cette saison, il a croisé deux clubs français en Coupe d’Europe : OM-AEK Athènes (2-0) en Ligue Europa en novembre et PSG-Dortmund (1-1) en Ligue des champions en décembre.