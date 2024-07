Equipe de France : Jules Koundé appelle à «faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement National»

Quelques minutes après la qualification de l’équipe de France en quarts de finale de l’Euro 2024, ce lundi soir, Jules Koundé, défenseur tricolore, a appelé les Français à «faire barrage à l’extrême droite».

Il a décidé de prendre la parole. Élu homme du match lors de la victoire des Bleus en huitième de finale de l’Euro 2024 contre la Belgique (1-0), ce lundi à Düsseldorf (Allemagne), le défenseur de l'équipe de France s’est présenté en conférence de presse et a évoqué le second tour des élections législatives, le 7 juillet.

«Il sera important de faire barrage à l'extrême droite et au Rassemblement National. Ce n'est pas un parti qui va amener notre pays vers plus de liberté et de vivre ensemble, a déclaré le joueur du FC Barcelone. J'étais déçu de voir quelle direction notre pays prend (après le 1er tour, ndlr) avec un grand soutien à un parti qui est contre nos valeurs, nos valeurs de vivre ensemble, de respect et qui souhaite diviser les Français. Mais il y a un second tour, rien n'est joué et il faut encore aller chercher les personnes qui n'ont pas voté».

Jules Koundé après les résultats du 1er tour des législatives : « J’ai été déçu de voir quelle direction notre pays prend (…) il y a un deuxième tour ça sera important de faire barrage à l’extrême-droite. »#EURO2024 #FRABEL pic.twitter.com/SV3ABRZHaj — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 1, 2024

Dimanche 30 juin, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux s’était déjà exprimé sur les réseaux sociaux. «C’est un jour important pour la France et pour son futur. Par les temps qui courent, voter est un devoir autant qu’un droit. La force de la démocratie, c’est que chaque voix compte et que chacun est libre de donner son opinion, avait-il posté. Pour ma part, je vois que l’extrême droite n’a jamais conduit un pays vers plus de libertés, plus de justice et de vivre-ensemble. Et je pense qu’elle ne le fera jamais. Je vois un parti fondé sur la haine de l’autre, la désinformation et dont les mots ont vocation à stigmatiser et à nous diviser. Le RN n’est pas une solution. Ce n’est pas une leçon, c’est juste mon opinion. Et vous en ferez ce que vous voulez».

Avant Koundé, Marcus Thuram avait demandé «à se battre pour que le RN ne passe pas» alors que le capitaine des Bleus Kylian Mbappé et le milieu Aurélien Tchouaméni s'étaient eux positionnés contre «les extrêmes».