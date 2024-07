JO 2024 : combien d’athlètes français vont-ils participer à la compétition à Paris ?

Plus de 500 athlètes français, sans compter les remplaçants, vont participer aux JO 2024 organisés à Paris (26 juillet-11 août).

Ils seront en nombre pour faire briller la France. A un peu plus de deux semaines du début des JO 2024 à Paris, le CNOSF et son président David Lappartient ont officiellement validé, ce mardi, la sélection des athlètes français après du comité d’organisation. Et ils seront 571 athlètes à participer à la compétition dans la capitale, sans compter les 51 remplaçants portant le total à 622 sportifs et sportives.

Pour la première fois, les 32 Fédérations olympiques ont engagé des athlètes qui participeront aux 45 disciplines des 32 sports au programme jusqu’au 11 août. Et la parité a quasiment été atteinte au sein de la délégation tricolore avec 289 athlètes du côté des hommes et 282 sportives chez les femmes. Concernant la moyenne d’âge, elle sera de 26,8 ans avec des athlètes âgés de 14 à 48 ans.

Âgée d’à peine 14 ans, la skateuse Louise-Aïna Taboulet sera la plus jeune française de ces JO 2024, alors que le sportif le plus âgé sera le cavalier Karim Laghouag, médaillé d'or en 2026 à Rio (Brésil) et de bronze en concours complet il y a trois ans à Tokyo (Japon), du haut de ses 48 ans.