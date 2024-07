Tour de France 2024 : horaires, kilomètres, villes traversées… Tout savoir sur la 11e étape

La 11e étape du Tour de France mènera le peloton, ce mercredi, d'Évaux-les-Bains au Lorian, traversant le Massif central avec six difficultés au programme.

Distance

Cette 11e étape du Tour de France sera longue de 211 kilomètres dans le Massif central entre Évaux-les-Bains et Le Lorian.

Difficultés

Après les sprinteurs, place aux grimpeurs. Cette 11e étape dans la Massif central promet du spectacle et de l’animation au sein du peloton avec six difficultés au programme. Les coureurs vont d’abord devoir gravir la Côte de Mouilloux (4e catégorie, 1,9 km à 6,3%) puis la Côte de Larodde (3e catégorie, 3,8 km à 6%) avant d’enchaîner, dans les 60 derniers kilomètres, le Col de Néronne (2e catégorie, 3,8 km à 9,1%), le Puy Mary Pas de Peyrol (1ère catégorie, 5,4 km à 8,1%), le Col de Pertus (2e catégorie, 4,4 km à 7,9%) et le Col de Font de Cère (3e catégorie, 3,3 km à 5,8%), qui précédera la montée finale vers Le Lorian.

Villes traversées

Au cours de cette 11e étape, le peloton traversera notamment les villes de Fontanières, Rougnat, Dontreix, Matroux, Fouroux, Lanobre, Neyrecombe, Metric, Le Vaulmier ou encore Rudez.

Horaires

Les coureurs encore en course s’élanceront d’Évaux-les-Bains à 11h30 pour une arrivée estimée entre 16h54 et 17h31 au Lorian selon les estimations des organisateurs.