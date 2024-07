Tour de France 2024 : Jonas Vingegaard surprend Tadej Pogacar et remporte la 11e étape

Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, a remporté la 11e étape de la Grande Boucle, disputée, ce mercredi, entre Évaux-les-Bains et Le Lioran. Le Danois a devancé l'actuel maillot jaune Tadej Pogacar au sprint.

Une petite démonstration de force. Le Danois Jonas Vingegaard a remporté la 11e étape du Tour de France mercredi au Lioran après un combat de titans avec Tadej Pogacar, qu'il a devancé au sprint dans la station de ski du Cantal. Il grappille une seconde au classement général et montre surtout qu’il faudra bien compter sur lui.

Parti seul, le Slovène a été rattrapé par Vingegaard dans l’ascension du col du Perthus, où le Slovène a tout de même pris les huit secondes de bonifications au sommet (cinq pour Vingegaard) en battant difficilement son rival au sprint. Les deux hommes ont alors parcouru ensemble les derniers kilomètres de l'étape. Et c'est Vingegaard qui, pour la première fois, a battu dans un sprint son grand rival, au punch supérieur mais qui avait l'air plus fatigué dans le final. Elle lui apporte dix secondes de bonifications, contre six à Pogacar.

#TDF2024 | "En m'alignant au départ du Tour, je savais que je serais à un niveau acceptable mais je ne pensais pas être aussi fort qu'aujourd'hui. Cette victoire d'étape, je n'y aurais pas cru il y a trois mois", souligne Vingegaard.





Cette victoire de Vingegaard, sa quatrième dans une étape du Tour de France, a de quoi donner beaucoup de confiance voire un avantage psychologique au double vainqueur sortant. Car le leader de Visma-Lease a bike, très ému à l'arrivée, a confirmé qu'il était revenu à un très haut niveau et il n'a jamais paniqué pour enrayer les offensives pleines de panache de son adversaire. «C'est beaucoup d'émotions, revenir de cette chute (au Tour du Pays basque début avril), ça signifie beaucoup pour moi. Tout ce que j'ai traversé ces derniers mois, je n'aurais jamais pu réussir sans ma famille», a-t-il déclaré, en larmes.

A noter que lors de cette étape, des centaines de personnes se sont réunies dans le pas de Peyrol pour rendre hommage à l'Auvergnat Romain Bardet, qui dispute sa dernière Grande boucle. Munis de pancartes et entonnant des chants à sa gloire, les supporters présents ont célébré un des meilleurs coureurs français du XXIe siècle, deuxième du Tour en 2016 et troisième en 2017. Sur des pentes à plus de 14%, il est passé au ralenti devant son fan club, loin derrière les favoris, en tapant les mains des spectateurs massés derrière des cordages, s'emparant d'un drapeau auvergnat récupéré dans le public. Le Français a savouré le moment, s'arrêtant presque pour faire l'accolade avec ses fans.