XV de France : Oscar Jegou et Hugo Auradou confirment la «relation sexuelle» mais nient «toute forme de violence»

Oscar Jegou et Hugo Auradou, les deux joueurs du XV de France placés lundi en garde à vue dans une affaire d’agression sexuelle présumée en Argentine, ont reconnu avoir eu une relation sexuelle consentie, mais démenti toute contrainte imposée à la plaignante.

Ils nient toute forme de violence. Les deux jeunes joueurs du XV de France Oscar Jegou et Hugo Auradou, arrêtés lundi à la suite d’une plainte pour agression sexuelle en Argentine où ils sont en tournée, doivent être entendus par le parquet, qui a évoqué ce mardi des «lésions compatibles» avec le récit de la victime présumée. Et les deux accusés réfutent les violences envers la jeune femme.

Dans un communiqué publié, lundi soir, par la Fédération française de rugby, le président Florian Grill a d’abord expliqué que «si les faits sont avérés, ils sont incroyablement graves et à l’inverse de tout ce que le rugby fait et construit. C’est aussi à l’opposé de ce que font les 2.000 clubs amateurs qui font vivre le rugby au quotidien.»

Transférés ce mercredi à Mendoza

S’il a indiqué qu’il était primordial d’écouter la jeune femme, le président a aussi rappelé qu’il «est apparu essentiel que les joueurs mis en cause puissent également présenter leur version des faits.» Florian Grill et Jean-Marc Lhermet, accompagnés par l’Ambassadeur et le Consul de France en Argentine, ainsi que Rodrigo Roncero (ancien international argentin) et un avocat, ont rencontré les joueurs à Buenos Aires avant leur transfert attendu, ce mercredi, à Mendoza. «Ces derniers ont confirmé avoir eu dans la nuit une relation sexuelle avec la jeune femme mais ont fermement nié toute forme de violence», a indiqué la FFR dans un communiqué.

Dans la nuit de mardi à mercredi, Fabien Galthié a également pris la parole, alors que son équipe doit disputer un match à Montvideo, ce mercredi, contre l’Uruguay. «Pour le groupe, pour la délégation, ça a été vécu comme un traumatisme. Il y a eu une forme de sidération quand on a appris les nouvelles et lorsque la police a débarqué à l'hôtel à Buenos Aires. Ça a été une journée très difficile, très très dure. C'était des moments, un instant, une période très difficiles à vivre. C'est dans ses conditions que nous préparons ce match. C'est très difficile, très complexe», a indiqué le manager tricolore tout en expliquant avoir parlé à Oscar Jegou et Hugo Auradou et assurant son soutien à la victime présumée.

Des sources policières ont déclaré à l'AFP, sous couvert de l'anonymat, que les joueurs avaient rencontré la victime présumée dans un bar à la suite du match. Selon ces sources, ils auraient consommé de l’alcool ensemble, puis la plaignante, «prise de vertiges», aurait été emmenée à leur hôtel. Selon la procureure générale de Mendoza Daniela Chaler, «la déposition (de la plaignante) était assez longue, complète, détaillée et correspondait, pour l'heure, aux conclusions médico-légales.»