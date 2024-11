Coupe du monde des clubs 2025 : voici l’impressionnant trophée que soulèveront les champions

La Fifa a dévoilé ce jeudi le trophée de la première édition de la Coupe du monde des clubs qui aura lieu aux Etats-Unis (15 juin-13 juillet 2025).

Un trophée prestigieux. Ce jeudi 14 novembre, la Fifa a dévoilé l’identité visuelle de la coupe qui sera remise au vainqueur du Mondial des clubs 2025. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il sera à la hauteur de l’événement.

«Le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa comporte des icônes et des images qui illustrent les traditions et l'histoire du football, une carte du monde et les noms de toutes les associations membres de la Fifa, a expliqué le président de l’instance internationale de football Gianni Infantino sur les réseaux sociaux. Le trophée indique même la position du système solaire le jour du match d'ouverture de la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa, en juin 2025».

The trophy is here!





Crafted in collaboration with @TiffanyAndCo, this trophy will be awarded for the first time to the winners of the inaugural #FIFACWC taking place next year.

#TakeItToTheWorld pic.twitter.com/x1Wo1T1Lf4 — FIFA Club World Cup (@FIFACWC) November 14, 2024

Imaginé par la Fifa et réalisé en collaboration avec le joaillier de luxe Tiffany & Co, le trophée, qui sera à l’issue de la finale qui aura lieu le 13 juillet 2025 au MetLife Stadium de New York, est plaqué à l’or fin 24 carats.

«Le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la Fifa arbore un certain nombre d’inscriptions gravées au laser, explique le communiqué de la Fifa. Présents de part et d’autre de la statuette, ces écrits et illustrations retracent la grande histoire du football. On peut y voir notamment une carte du monde, les noms des 211 associations membres de la Fifa et des six confédérations, qui représentent la diversité géographique et culturelle du football. Le disque central arbore quant à lui un certain nombre de figures qui évoquent les traditions du football : stades, équipements ou encore une carte du monde. Le trophée est également parcouru par un certain nombre de gravures en 13 langues et en braille, rappelant le caractère inclusif du football mondial».

A noter que le trophée «peut délaisser sa forme de bouclier et se transformer en une structure orbitale dynamique, lui conférant un design modulable aussi étonnant qu’impressionnant».