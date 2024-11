Football : la gardienne du Bayern Munich, âgée de 23 ans, souffre d’une tumeur

Âgée de 23 ans, Mala Grohs, gardienne de but du Bayern Munich (Allemagne), a annoncé, ce week-end, souffrir d’une tumeur maligne.

Elle sera éloignée des terrains pendant une durée indéterminée. Âgée de 23 ans, Mala Grohs souffre d’une tumeur maligne, l’obligeant à se retirer le temps de suivre son traitement.

La gardienne de but allemande du Bayern Munich a annoncé la mauvaise nouvelle, ce week-end, dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Malgré la gravité de sa maladie, elle demeure positive et optimiste. «C’est un défi que je n’aurais jamais pensé devoir relever un jour. Mais avec l’aide de tout le monde, je suis sûre que je vais le surmonter et me rétablir complètement. Je suis entre de très bonnes mains avec les médecins ici à Munich», a-t-elle notamment confié.

Et elle peut compter sur le soutien inébranlable de tout un club, qui a décidé de prolonger son contrat d’un an (jusqu’en juin 2026).

«Dans ces moments-là, le sport passe au second plan. Notre club et toute la famille du FC Bayern soutiennent Mala Grohs. Mala est une personne formidable et forte, elle recevra toute l’aide que nous pouvons lui apporter. Nous l’accompagnerons dans son processus de guérison», a assuré le président Herbert Hainer.

Mala Grohs est arrivée au Bayern Munich en 2019. Après avoir évolué avec l’équipe 2, elle fait ses débuts en professionnel en 2021, jouant 81 matchs et remportant trois titres de champion d’Allemagne ainsi que la Supercoupe avec le club bavarois.