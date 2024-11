MotoGP : Jorge Martin sacré champion du monde devant Francesco Bagnaia

Jorge Martin a été sacré champion du monde de MotoGP, ce dimanche, devant Francesco Bagnaia, vainqueur du dernier Grand Prix de la saison à Barcelone (Espagne).

Il n’a pas craqué. En tête avec une avance confortable de 19 points sur Francesco Bagnaia, Jorge Martin (26 ans) avait seulement besoin finir parmi les neuf premiers pour être sacré champion du monde de MotoGP en cas de succès de l’Italien lors du dernier Grand Prix de la saison à Barcelone (Espagne). Et alors que «Pecco» s’est imposé, ce dimanche, l’Espagnol a terminé à la 3e place, suffisant pour être couronné pour la première fois de sa carrière sous les yeux de sa famille et ses proches.

Vice-champion du monde la saison dernière, le «Martinator» a pris sa revanche sur Francesco Bagnaia, qui n’aura pas réussi à décrocher un 3e titre consécutif dans la catégorie reine en échouant à dix points de son rival. Et la performance de Jorge Martin est d’autant plus remarquable que c’est la première fois dans l’histoire qu’un pilote d’une équipe satellite (Pramac) est sacré champion du monde.

S’il n’a remporté que trois courses, contre 11 succès pour Francesco Bagnaia, le Madrilène a été beaucoup plus régulier tout au long de la saison, avec 10 deuxièmes places et 16 podiums au total en 20 Grands Prix, pour enfin connaître la consécration. Comme Fabio Quartararo l’avait connue en 2021.

AND NEW! @88jorgemartin fires to glory





He is the 2024 #MotoGP WORLD CHAMPION! #MART1NATOR pic.twitter.com/T9sHgc2Gc7

— MotoGP™ (@MotoGP) November 17, 2024