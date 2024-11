Tennis : le n°1 mondial Jannik Sinner remporte le Masters ATP en battant Taylor Fritz

L’Italien Jannik Sinner, n°1 mondial, a remporté, ce dimanche à Turin, le Masters ATP en battant en finale l’Américain Taylor Fritz (6-4, 6-4).

Il a survolé 2024. Le n°1 mondial Jannik Sinner a conclu son impressionnante saison sur le circuit ATP en remportant pour la première fois de sa carrière les Masters face à l'Américain Taylor Fritz, battu 6-4, 6-4, dimanche à Turin.

A 23 ans et devant le public de l'Inalpi Arena, l’Italien a ajouté un 18e titre à son palmarès, un 8e cette année après notamment l'Open d'Australie, l'US Open et trois Masters 1000 (Miami, Cincinnati, Shanghaï). Ce titre, un an tout juste après sa défaite en finale contre le Serbe Novak Djokovic, lui permet de corriger une anomalie dans son palmarès : il n'avait jamais remporté de titre ATP devant son public en Italie.

Devenu en juin le premier Italien n°1 mondial au classement ATP, Sinner a encore une dernier défi à relever: conserver avec l'Italie la Coupe Davis remportée en 2023, à partir de mardi à Malaga (Espagne).

Sinner a fini la semaine du «tournoi des maîtres» avec cinq victoires en autant de matchs, sans perdre un seul set, ce qui lui vaut de recevoir une prime bonifiée à 4,9 millions de dollars (4,4 millions d’euros).