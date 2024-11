Formule 1 : pourquoi les Alpine seront-elles roses jusqu’à la fin de la saison ?

Les Alpine de Pierre Gasly et Esteban Ocon seront roses, ce week-end, à Las Vegas, mais aussi lors des deux derniers Grands Prix de la saison au Qatar et à Abu Dhabi.

Alpine va voir la vie en rose. Alors que la Formule 1 fait son retour, ce week-end, après une pause de trois semaines, Pierre Gasly et Esteban Ocon seront au volant de monoplaces entièrement roses au Grand Prix de Las Vegas (États-Unis). Et cette couleur sera conservée pour les deux dernières courses de la saison au Qatar et à Abu Dhabi.

THE. PINK. IS. BACK.





For the final three races of this 2024 season, we'll be running an all-pink livery in collaboration with our Title Partner BWT pic.twitter.com/JuzrNbt3ev — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) November 19, 2024

Cette livrée spéciale «Alpink» n’est autre qu’une collaboration avec la marque autrichienne spécialisée dans le traitement de l’eau BWT, qui est le sponsor titre de l’écurie basée à Enstone.

Et ce n’est pas la première fois cette saison qu’Alpine se distingue avec des voitures restylisées. Les monoplaces de deux pilotes français ont arboré un thème inspiré du film Deadpool à Spa-Francorchamps (Belgique), puis du jeu vidéo Indiana Jones au Grand Prix des États-Unis (Austin).

Reste à savoir si cette couleur portera bonheur à Esteban Ocon et Pierre Gasly et leur permettra de rééditer leur exploit réalisé au Brésil, où ils étaient respectivement montés sur la 2e et 3e marche du podium derrière Max Verstappen, offrant à Alpine son meilleur résultat dans une saison plus que morose.