Hippisme : trois chevaux meurent dans la même journée en Angleterre

Trois chevaux sont morts lors de différentes courses hippiques organisées, dimanche après-midi, sur l’hippodrome de Cheltenham (Angleterre).

Le premier à succomber a été «Abuffalosoldier». Vainqueur de la 4e course (Holland Cooper Handicap Chase), il s’est effondré derrière la ligne d’arrivée et n’a pu être sauvé malgré l’intervention des vétérinaires présents sur place.

Un cheval abattu après avoir été blessé

Il aurait été victime d’un arrêt cardiaque, tout comme «Banger And Cash» à peine quelques minutes plus tôt.

Présent de la même course, il s’est écroulé après avoir franchi un obstacle au milieu du parcours. Et cet après-midi douloureux s’est achevé avec un accident mortel survenu dans la 5e et dernière course de la réunion (Greatwood Handicap Hurdle).

Victime d’une lourde chute lors du passage de l’avant-dernier obstacle, «Napper Tandy» a été gravement blessé et a dû être abattu. Ces trois décès ont été qualifiés de «tragédie» par la British Horseracing Authority, qui a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances de ces disparitions.

«Comme pour tous les décès, nous chercherons à comprendre les circonstances de chaque incident alors que nous nous efforçons de continuer à réduire les risques évitables dans notre sport», a confié un porte-parole dans des propos rapportés par The Guardian, rappelant que «le taux global de blessures mortelles dans les courses de saut d'obstacles est de 0,42%».