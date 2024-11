Tennis de table : le point exceptionnel des frères Lebrun en double aux WTT Finals (vidéo)

Associés en double aux WTT Finals de Fukuoka (Japon), Félix et Alexis Lebrun ont inscrit un point exceptionnel, ce jeudi, pour sauver une balle de set avant ensuite de se qualifier pour les demi-finales.

Ils ont été à la hauteur de l’événement. Associés en double aux WTT Finals de Fukuoka (Japon), Félix et Alexis Lebrun, champions d’Europe en titre, ont décroché leur qualification pour les demi-finales, en venant à bout, ce jeudi, de la paire japonaise composée de Sora Matsushima et Tomokazu Harimoto poussée par tout le public (1-3). Et ils doivent leur qualification en garde partie à un point exceptionnel inscrit en fin de rencontre.







TUTO : Comment sauver une balle de set avec classe ?





RMC Sport#WTTFukuoka #WTTFinals pic.twitter.com/CRHMN25d19 — Fédération Française de Tennis de Table (@ffttofficiel) November 21, 2024

Après avoir concédé le premier set (6-11), ils sont revenus à hauteur de leurs adversaires (11-8) avant de prendre les commandes de la partie (15-13). Et dans la dernière manche, ils n’ont rien lâché avec ce point magnifique. Sur une balle de set, et donc d’égalisation, pour les Japonais, les deux frangins ont été malmenés, mais ils ont défendu de façon magistrale jusqu’à provoquer la faute des joueurs locaux.

Un point, l’un des plus beaux du tournoi, qui a définitivement fait basculer la rencontre de leur côté puisqu’ils ont ensuite inscrit les deux derniers points pour sceller leur succès (14-12). «Ce point, il fallait clairement le gagner. S’il y avait eu deux sets à deux, je pense que la dynamique aurait été pour eux», a confié Félix Lebrun, au micro de RMC Sport, après le match.

Les deux frères vont désormais attendre pour connaître l’identité de leurs futurs adversaires. Et ils pourraient être amenés à croiser la route de deux compatriotes avec Esteban Dorr et Florian Bourrassaud, qui doivent affronter les Hongkongais Ho Kwan et Lam Siu. En cas de succès, il pourrait donc y avoir une demi-finale 100% française avec une paire tricolore assurée d’être en finale.

En attendant, Alexis Lebun va lui devoir vite se reconcentrer car il fera son entrée en lice en simple, ce jeudi (12h20 heure française), contre Lin Shidong. Et il n’aura pas la partie facile contre le Chinois, qui vient de remporter le WTT Champions de Francfort (Allemagne) et qui est considéré comme le meilleur joueur au monde actuellement.