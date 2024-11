Emirates Dubai Sail Grand Prix 2024 : le programme TV complet

Alors que le Vendée Globe est parti il y a quelques jours, la nouvelle saison de Sail Grand Prix, autre compétition de voile, s’ouvre les samedi 23 et dimanche 24 novembre à Dubaï. Voici le programme TV.

Dans l’ombre du Vendée Globe, 11 équipes vont s’affronter lors de l’événement d’ouverture de la saison 2024, l’Emirates Dubaï Sail Grand Prix, ces 23 et 24 novembre.

Big news! We have partnered @SailGP to revolutionise global logistics & elevate the world’s most exciting sailing championship.





Together, we’re powering the future of sport & innovation. That’s Smart Logistics for New Waters.





Learn more: https://t.co/wykixOH2y8… pic.twitter.com/vj8ybEUDVh

— DP World (@DP_World) November 19, 2024