Rugby : Antoine Dupont élu meilleur joueur de rugby à VII de l'année

Antoine Dupont a remporté le trophée de meilleur joueur de rugby à VII de l'année lors des World Rugby Awards 2024 dimanche à Monaco, consacrant son succès aux Jeux olympiques avec l'équipe de France.

Quatre mois après avoir mené les Bleus du rugby à VII vers la médaille d'or, Antoine Dupont a été désigné ce dimanche meilleur septiste de l'année, lors des World Rugby Awards 2024. Le Sud-africain Pieter-Steph du Toit a été sacré meilleur joueur à XV lors de la même cérémonie, a précisé l'AFP.

Le Toulousain, qui a découvert la discipline cette année en vue des JO de Paris, a été décisif pendant le tournoi olympique marquant notamment deux essais lors de la finale remportée face aux Fidji.

En devançant son coéquipier avec les Bleus Aaron Grandidier-Nkanang et l'Irlandais Terry Kennedy, il est devenu le premier joueur masculin à remporter le titre de meilleur joueur à XV et à VII.

De retour avec le XV de France

Après un premier tournoi où Antoine Dupont s'est contenté de bout de matches à Vancouver (Canada) en février dernier, il a enchaîné en montrant de belles dispositions à Los Angeles (Etats-Unis), où l'équipe de France masculine a gagné son premier tournoi en circuit mondial depuis 2005.

Le tournoi olympique et la première médaille d'or française des JO de Paris, au lendemain de la cérémonie d'ouverture, ont encore accru la cote de popularité d'Antoine Dupont en France et dans le monde et ont chassé la désillusion de la Coupe du Monde 2023.

De retour avec le XV de France pour la tournée de novembre, le Toulousain n'a pas marqué d'essai, mais sa simple présence a offert mécaniquement plus d'espaces à ses partenaires et a contribué aux trois succès des Bleus.