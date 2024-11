Cristiano Ronaldo : «près de 48.000 euros d'impayés», un chirurgien esthétique attaque le footballeur en justice

Le joueur portugais est accusé par un chirurgien de ne pas avoir payé ses factures. Au total, Cristiano Ronaldo devrait près de 48.000 euros au praticien britannique pour divers actes de chirurgie esthétique.

Cristiano Ronaldo défraye la chronique au Royaume-Uni. Cette fois ce ne sont pas ses performances sur le rectangle vert qui sont disséquées par la presse, mais une facture à cinq chiffres. En effet, l'attaquant portugais est accusé par un chirurgien britannique de ne pas avoir réglé une note de 40.000 livres sterling (environ 47.900 euros), raconte The Sun.

Pour la petite histoire, les faits se seraient déroulés entre août 2021 et novembre 2022. Durant cette période, le joueur et sa compagne auraient joui de plusieurs séances d'injection de botox et subi diverses opérations chirurgicales avant de quitter les lieux sans payer.

une action en justice à venir contre ronaldo

Toujours selon le Sun, le chirurgien en question n'a pas souhaité commenter l'affaire dans le détail, avant d'ajouter qu'il s'agissait «d'une procédure judiciaire en cours et qu'en tant qu'expert, [ce dernier ne voulait] pas parler de ses patients».

Le média britannique avance également qu'une action en justice à l'encontre du buteur d'Al-Nassr (Arabie saoudite) devrait prochainement être intentée par le praticien.