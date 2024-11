Ligue des champions : compositions probables, arbitre, diffusion TV… Tout savoir sur le choc entre le Bayern Munich et le PSG

Dans une position très délicate, avec une seule victoire, le PSG se déplace, ce mardi (21h), sur la pelouse du Bayern Munich pour la 5e journée de la Ligue des champions.

Composition probable du PSG

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Joao Neves - Dembélé, Asensio (ou Lee), Barcola

Composition probable du Bayern Munich

Neuer - Laimer, Upamecano, Kim, Davies - Goretzka, Kimmich - Olise, Musiala, Gnabry - Kane

Arbitre

Istvan Kovacs a été désigné pour diriger cette rencontre entre le Bayern Munich et le PSG. Âgé de 40 ans, le Roumain possède une solide expérience pour avoir déjà arbitré 24 matchs de Ligue des champions lors des six dernières saisons, dont deux de la formation allemande (2 victoires) et trois du champion de France. En 2019, Istvan Kovacs était au sifflet lors du large succès parisien contre Galatasaray en phase de poules (5-0). La saison dernière, il avait également dirigé les hommes de Luis Enrique lors de la défaite à Newcastle (4-1), puis lors du succès quart de finale retour contre le FC Barcelone (1-4).

Stade

Ce match entre le Bayern Munich et le PSG se jouera sur la pelouse de l’Allianz Arena dotée d’une capacité de 75.000 spectateurs. Et les Munichois restent sur douze matchs sans défaite à domicile toutes compétitions confondues (10 victoires, 2 nuls), leur dernier revers remontant au 30 mars dernier contre le Borussia Dortmund (0-2). Cette saison, ils ont remporté leurs deux matchs de Ligue des champions sur leur terrain contre le Dinamo Zagreb (9-2) et Benfica (1-0).

Forme

Si les Parisiens ont éprouvé de nombreuses difficultés en Ligue des champions depuis le début de la saison, ils sont toujours invaincus en championnat (10 victoires, 2 nuls) et restent sur cinq succès en Ligue 1, dont les deux derniers à Angers (2-4) et contre Toulouse (3-0). Également invaincus et en tête de la Bundesliga (9 victoires, 2 nuls), les Bavarois ont remporté eux leurs six derniers matchs du championnat d’Allemagne sans encaisser le moindre but.

Historique

Le PSG et le Bayern Munich vont s’affronter pour la 14e fois de leur histoire en Ligue des champions. Et le bilan est légèrement favorable au club allemand qui compte sept victoires contre six pour Paris. La dernière confrontation entre les deux équipes, en 8e de finale en 2023, avait tourné à l’avantage des Bavarois, qui s’étaient imposés à l’aller au Parc des Princes (0-1) et au retour en Allemagne (2-0). A noter que les deux équipes n’ont jamais fait match nul.

Classement

Après les quatre premiers matchs, le PSG occupe seulement la 25e place (sur 36) avec quatre points après sa victoire contre Gérone (1-0), son match nul face au PSV Eindhoven (1-1) et ses deux défaites contre Arsenal (2-0) et l’Atlético Madrid. De son côté, le Bayern Munich pointe au 17e rang après ses succès contre le Dinamo Zagreb (9-2) et Benfica (1-0) et ses deux revers face à Aston Villa (1-0) et le FC Barcelone (4-1).

Diffusion TV

Ce choc entre le Bayern Munich et le PSG sera à suivre en direct et en exclusivité à partir de 21h sur Canal+ Foot.