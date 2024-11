Volley-ball : l’ancien sélectionneur des Bleus nommé à la tête du Japon

Champion olympique avec la France aux JO de Tokyo en 2021, Laurent Tillie a été nommé, ce lundi, comme sélectionneur de l'équipe de volley-ball du Japon.

Un nouveau défi qui s’offre à lui. A bientôt 61 ans, qu’il fêtera le 1er décembre prochain, Laurent Tillie a été nommé, ce lundi, à la tête de l’équipe de volley-ball du Japon. Entraîneur d’Osaka depuis 2020, le Français succède sur le banc de la sélection nippone à son compatriote Philippe Blain, qui occupait ce poste depuis 2017, après l’avoir déjà remplacé à la tête de l’équipe de France en 2012.

«Je suis très honoré et me sens une grande responsabilité envers le projet et les ambitions de l'Association japonaise de volley-ball. Ce sera un grand défi pour tout le monde, et ce ne sera pas facile, mais avec le soutien de nos joueurs, staff et managers talentueux et expérimentés, un avenir radieux nous attend», a confié Laurent Tillie sur le site de la Fédération japonaise de volley-ball avec laquelle il a signé un contrat de quatre ans.

Et son principal objectif sera de mener le Japon sur le podium aux JO 2028 de Los Angeles, après l’élimination frustrante en quarts de finale contre l'Italie à Paris (3-2). «Je crois en la puissance, la force et l'expérience de l'équipe nationale japonaise, en ses valeurs et ses qualités (…). J’attends avec impatience le début de cette nouvelle aventure», a-t-il ajouté.

Et Laurent Tillie connait parfaitement la recette pour engranger les succès, lui qui a permis à la France de conquérir les premiers titres de son histoire avec le sacre européen en 2015, la Ligue mondiale à deux reprises (2015, 2017) et la médaille d’or aux JO 2021 à Tokyo… au Japon.