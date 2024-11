Cyclisme : un jeune coureur belge est décédé subitement le jour de son anniversaire

Un jeune coureur, qui avait décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison, est décédé subitement, lundi, le jour de son 19e anniversaire.

Un destin tragique. A peine un mois après avoir décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de cette saison, le jeune cycliste belge Tuur Hancke est subitement décédé, lundi, le jour de son 19e anniversaire. La triste nouvelle a été annoncée, ce mardi, par sa formation «The Lead Out Cycling Academy» qu’il avait rejoint en 2022. «C’est avec une très grande tristesse que l’équipe a appris le décès soudain de Tuur Hancke», a-t-elle écrit sur son compte Instagram.

Et d’ajouter : «Tuur était depuis 2022 avec nos juniors et la saison dernière avec les espoirs. Les coureurs et le staff gardent les meilleurs souvenirs de Tuur. Toujours respectueux, toujours souriant, apprécié de tous. Malheureusement, il ne reste plus de temps ensemble pour créer de nouveaux souvenirs. Nous souhaitons beaucoup de force à tous ceux qui ont connu Tuur. En premier lieu, la famille et les proches de Tuur, ses coéquipiers et ses amis à l’intérieur et à l’extérieur du club.»

Et sa soudaine disparition a profondément attristé l’ensemble de l’équipe, qui compte plus de 200 jeunes coureurs. «Les garçons qui ont roulé avec lui dans la même catégorie de jeunes sont particulièrement affectés. Ils s’entraînaient ensemble et faisaient des stages ensemble : cela crée un lien qui va au-delà des simples compagnons de route», a confié le directeur de l’équipe Arne Houtekier au média belge 7 sur 7. Un moment de recueillement en son honneur devrait être organisé dans le courant de la semaine.

À la fin du mois d’octobre, Tuur Hancke avait décidé de stopper sa carrière cycliste pour des «raisons personnelles». «Tuur a réalisé qu’il n’était pas la personne que l’on verrait dans le peloton professionnel d’ici quelques années. La combinaison avec ses études supérieures, qu’il a commencées il y a deux ans, est progressivement devenue trop lourde», a indiqué Arne Houtekier. Et malheureusement, il ne pourra profiter «des autres choses de la vie» comme il en avait envie.