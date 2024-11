«Son départ cache quelque chose» : Alexandre Lacazette émet des doutes sur la retraite internationale d’Antoine Griezmann

Alexandre Lacazette a émis des doutes sur la retraite internationale d’Antoine Griezmann, qui a décidé d’arrêter de jouer en équipe de France à la fin du mois de septembre.

Il a encore du mal à y croire. Deux mois après la retraite internationale inattendue d’Antoine Griezmann (33 ans), Alexandre Lacazette reste surpris par cette annonce, qui avait fait l’effet d’une bombe fin septembre. Et alors qu’il a qualifié sa sortie de «triste», l’attaquant lyonnais a émis quelques réserves. «J’ai l’impression que ça cache quelque chose», a-t-il avancé dans une interview accordée au média Carré. Avant de préciser sa pensée.

«Si l’équipe de France accepte ça, c’est un problème»

«Soit il va faire une autre sortie, plus grande, plus tard. Soit il va peut-être revenir, parce que ça reste un joueur important de l’équipe, donc il faut voir comment l’équipe va réagir sans lui. Mais pour moi, si on doit être honnête, son départ cache quelque chose», a-t-il insisté.

Alexandre Lacazette, proche du joueur de l’Atlético Madrid avec lequel il a été champion d’Europe U19, a également estimé qu’Antoine Griezmann (137 sélections, 44 buts) n’a pas eu la sortie qu’il méritait au regard de tout ce qu’il a apporté aux Bleus. «Ce n’est pas assez beau pour tout ce qu’il a fait pour l’équipe de France. Et pour moi, si l’équipe de France accepte ça, c’est un problème», a-t-il ajouté.

Si les raisons de cette soudaine retraite internationale demeure toujours mystérieuses, Antoine Griezmann a assuré qu’il ne reviendrait pas sur sa décision. «C’est complètement fini, je ne vais pas revenir en arrière. Comme je l’ai dit, ce n’était pas du tout un coup de tête, mais c’était mûrement réfléchi», a-t-il assuré au début de mois. La victoire de la France, le 9 septembre dernier, contre la Belgique en Ligue des nations (2-0) devrait donc rester comme son dernier match sous le maillot des Bleus.