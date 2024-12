France-Portugal, Euro 2024 féminin de handball : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Déjà qualifiée pour le tour principal de l’Euro 2024 de handball, après ses victoires contre la Pologne et l’Espagne, l’équipe de France féminine affronte, ce lundi (20h45), le Portugal à Bâle (Suisse).

Les Bleues reçues trois sur trois ? Après ses deux victoires inaugurales contre la Pologne (35-22) et l’Espagne (24-22) à l’Euro 2024, l’équipe de France féminine de handball va tenter d’enchaîner, ce lundi 2 décembre, contre le Portugal à Bâle (Suisse) pour continuer d’engranger de la confiance. Cette rencontre servira aussi à effectuer quelques réglages en vue de la suite de la compétition.

Car même si les coéquipières d’Estelle Nze Minko ont déjà leurs billets pour le tour principal à Debrecen (Hongrie), tout n’a pas été parfait, que ce soit en défense mais aussi en attaque, où l’efficacité n’est pas encore optimale. «On ne va pas prendre cette rencontre à la légère mais l'utiliser comme un match de travail», a assuré Clarisse Mairot dans des propos rapportés par L’Équipe.

«Un prochain match sans enjeu permettra de continuer à travailler, car ceux avec enjeu et pression vont vite arriver», a ajouté la capitaine Estelle Nze Minko. A elle et ses coéquipières de les préparer au mieux pour aller le plus loin possible dans cet Euro 2024 dont elles figurent parmi les favorites.

Le programme TV

France-Portugal

Euro 2024 féminin de handball

Lundi 2 décembre

À suivre en direct et en intégralité à partir de 20h30 sur BeIN Sports 1 (disponible via MyCanal)