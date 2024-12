Patinage artistique : le duo français champion olympique en 2022 met un terme à sa carrière

Champion olympique à Pékin en 2022, mais aussi champion du monde à cinq reprises, les patineurs français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont décidé de mettre un terme à leur carrière.

C’est un duo en or qui tire sa révérence. Après avoir mis leur carrière entre parenthèses en juin 2022, Gabriella Papadakis (29 ans) et Guillaume Cizeron (30 ans) ont décidé, ce mardi, de «tourner la page» et de se retirer définitivement. Et les deux patineurs tricolores, qui ont participé à réinventer leur discipline, quittent la glace avec un palmarès impressionnant riche de cinq titres de champions du monde, dont le dernier à Montpellier (2022), cinq sacres européens, une médaille d’argent aux JO 2018 et surtout une médaille d’or aux JO 2022 à Pékin (Chine).

Merci pour les émotions



Après 2 médailles olympiques dont le fabuleux titre à Pékin en 2022, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron annoncent leur retraite internationale pic.twitter.com/S9afVdo0M4 — Equipe France (@EquipeFRA) December 3, 2024

«Nous n’aurions pas pu rêver d’une plus belle carrière. Cette carrière, nous la devons à nos entraîneurs, nos parents, notre fédération, nos chorégraphes, entraîneurs physiques, mentaux, costumiers, agents, kinés, médecins, supporters, journalistes… sans qui nous ne serions jamais arrivés au plus haut niveau de notre art. C’est avec une immense gratitude que nous décidons de tourner la page», ont-ils écrit dans un communiqué commun.

Après 17 années au haut niveau, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron vont désormais «prendre des chemins séparés» et ne défendront donc pas leur titre aux Jeux olympiques 2026 de Milan (Italie) dans un peu plus d’un an. C’est d’ores et déjà une chance de médaille qui s’envole pour la France.