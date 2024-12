Trophée Jules Verne : victimes de chocs, François Gabart et Thomas Coville contraints de faire demi-tour

Le SVR-Lazartigue de François Gabart et l'équipage du maxi-trimaran Sodebo skippé par Thomas Coville, lancés autour du monde en quête du Trophée Jules Verne, ont tous les deux annoncés mardi renoncer à leur tentative.

Un Trophée Jules Verne déjà terminé. Quelques heures seulement après le SVR-Lazartigue de François Gabart, l'équipage du maxi-trimaran Sodebo skippé par Thomas Coville, également lancé autour du monde en quête du Trophée Jules Verne, a annoncé mardi renoncer à sa tentative après une avarie de safran.

«Des investigations sont en cours pour savoir si la rupture de la mèche du safran central est due à problème mécanique ou à un choc», a expliqué l'équipe dans un communiqué, précisant que le voilier avait fait demi-tour vers Lorient, son port d'attache. Au moment de la découverte de l'avarie dans l'après-midi, le navire progressait dans l'alizé au large du Cap Vert en direction de l'équateur, avec un léger retard sur le record de Francis Joyon établi en 2017 (40 jours, 23 heures, 30 minutes et 30 secondes).

Une période d'attente jusqu'au 15 février

Le navigateur Thomas Coville était parti vendredi à bord de son géant des mers, accompagné de Frédéric Denis, Léonard Legrand, Pierre Leboucher, Guillaume Pirouelle, Benjamin Schwartz et Nicolas Troussel, dans l'optique de descendre sous la barre des 40 jours.

Une annonce intervenue quelques heures seulement après l'abandon du SVR-Lazartigue de François Gabart. Parti samedi au large d'Ouessant pour tenter de battre le même record, le trimaran est lui entré en collision dans la nuit de lundi à mardi avec un OANI (objet ou un animal non identifié) au large des Açores. «Le foil a été endommagé et après analyse des dégâts, la décision a été prise de faire demi-tour pour rejoindre le plus rapidement possible Concarneau (port d'attache du bateau, Ndlr)», a précisé l'écurie de voile.

François Gabart et ses cinq membres d'équipage - Tom Laperche, Amélie Grassi, Antoine Gautier, Émilien Lavigne et Pascal Bidégorry - sont attendus entre vendredi et dimanche en Bretagne.

«On est encore au début de l'hiver, au début du stand-by, on a un deuxième foil et il reste encore plein de choses de possible», a-t-il ajouté. La période d'attente s'étend généralement jusqu'au 15 février pour les équipages qui convoitent le record.