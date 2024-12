Euro féminin de handball 2024 : les Bleues dominent la Suède et filent en demi-finale

Invaincues depuis le début de la compétition, les Bleues ont battu la Suède, ce dimanche, à l’Euro féminin de handball 2024 (31-27), décrochant leur qualification pour les demi-finales avant même leur dernier match du tour principal contre la Hongrie.

Reçues six sur six. Toujours invaincues depuis le début de la compétition, les Bleues ont enchaîné un nouveau succès, ce dimanche, en venant à bout de la Suède lors du tour principal à l’Euro féminin de handball 2024 (31-27). Un succès qui a ouvert les portes des demi-finales aux coéquipières d’Estelle Nze Minko avant même le dernier match contre la Hongrie.

VICTOIRE ! 27-31



LES BLEUES IRONT À VIENNE !



Direction la demi-finale pour l'équipe de France !



Dernier match du tour principal mardi à 18h00 face à la Hongrie #BleuetFier pic.twitter.com/e1rrvd4owC — Equipes de France de Handball (@FRAHandball) December 8, 2024

Dans une rencontre parfaitement maîtrisée, les Tricolores ont fait la différence en première période. Malgré un départ poussif en attaque, elles sont rentrées au vestiaire avec six buts d’avance se rendant la tâche plus facile. Après le repos, elles ont connu un petit passage à vide, mais les filles de Sébastien Gardillou n’ont jamais paniqué et ont su contenir les Suédoises avec notamment Laura Glauser impériale dans son but et Estelle Nze Minko toujours aussi décisive. Tout comme Tamara Horacek et Chloé Valentini.

Fidèle à ses bonnes habitudes, l’équipe de France se retrouve dans le dernier carré comme en 2016, 2018, 2020 et 2022. Et elle va maintenant s’atteler à faire mieux qu’il y a deux ans et son élimination aux portes de la finale par la Norvège. Mais avant, les Bleues ont une dernière rencontre à jouer dans ce tour principal, mardi (18h), face aux Hongroises. Une «finale» pour la 1ère place du groupe. Avant d’espérer la vraie dans une semaine à Vienne (Autriche).