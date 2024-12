Ligue des champions : le terrible scénario qui pourrait éliminer le PSG dès la prochaine journée

Seulement 25e au classement après les six premiers matchs, le PSG pourrait être éliminé de la Ligue des champions dès la prochaine journée en cas de scénario défavorable.

Le PSG est toujours en sursis. Si le club de la capitale a renoué avec le succès en Ligue des champions, mardi soir, sur la pelouse du RB Salzbourg (0-3) et s’est relancé dans la course à la qualification, il reste dans une position très délicate. Après les six premières journées, le champion de France pointe à la 25e place, alors que seuls les 24 premiers peuvent se qualifier (pour les 8es de finale ou les barrages).

Ne pas perdre contre Manchester City

Tout reste donc à faire pour Paris, qui pourrait même se retrouver éliminé dès le prochain match. Il faudrait une incroyable accumulation de résultats défavorables, mais le scénario existe. En effet, les hommes de Luis Enrique pourraient prendre la porte très prématurément en cas de défaite lors de la venue de Manchester City (22e), également en danger, au Parc des Princes et de victoire ou de match nul des neuf autres clubs classés devant eux (Benfica, Monaco, Sporting Portugal, Feyenoord, Bruges, Real Madrid, Celtic Glasgow, PSV Eindhoven, Dinamo Zagreb), qui ne s’affronteront pas entre eux.

Si Monaco ne perd pas contre Aston Villa, ni Benfica contre Barcelone, ni le Sporting Portugal contre le RB Leipzig, ni Feyenoord contre le Bayern Munich et ni Bruges contre la Juventus, et que le Real Madrid s'impose face au RB Salzbourg, tout comme le Celtic Glasgow face aux Young Boys de Berne, le PSV Eindhoven face à l’Etoile Rouge de Belgrade et le Dinamo Zagreb face à Arsenal, chaque première équipe citée compteraient au moins 11 points.

Un total inatteignable pour le PSG qui n’aurait que 7 points avant sa dernière rencontre à Stuttgart (29 janvier). Les Parisiens savent donc ce qu’il leur reste à faire pour garder un espoir de qualification avant de se rendre en Allemagne : ne pas perdre face aux Citizens. Et le mieux serait même de gagner pour mettre toutes les chances de leur côté pour décrocher leur billet.

Les neufs matchs concernés

Monaco-Aston Villa

Benfica-Barcelone

Etoile Rouge de Belgrade-PSV Eindhoven

Bruges-Juventus Turin

RB Leipzig-Sporting Portugal

Feyenoord-Bayern Munich

Arsenal-Dinamo Zagreb

Real Madrid-RB Salzbourg

Celtic Glasgow-Young Boys de Berne