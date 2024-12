Football : les adieux de la légende espagnole Andres Iniesta au public de Tokyo

Andres Iniesta, légende du football espagnole, a fait ses adieux au public de Tokyo, au Japon, ce dimanche, deux mois après l'annonce de sa retraite à Barcelone. Pour l'occasion, l'ancien Blaugrana a participé à un match d'exhibition entre les anciennes gloires du Barça et du Real Madrid.

Il aura marqué l'histoire de son sport. Ce dimanche, deux mois après l'annonce de sa retraite à Barcelone, la légende du football espagnol Andres Iniesta a fait aussi ses adieux à sa riche carrière de joueur devant le public de Tokyo, lors d'un match exhibition entre les anciennes gloires du Barça et du Real Madrid.

Et, à 40 ans, le champion du monde 2010 n’a rien perdu. Devant une foule de plus de 45.000 supporters à Tokyo, Iniesta a livré un dernier aperçu de son talent de créateur, qui lui a permis de remporter deux fois l'Euro (2008, 2012) et une fois le Mondial avec l'Espagne (2010).

«Un grand match pour les supporters japonais»

Au Japon, l’Espagnol s'est même assuré de partir en beauté en adressant un centre à la dernière minute que la défense du Real Madrid a détourné dans ses propres filets pour offrir la victoire 2-1 au grand rival catalan, comme un symbole. «Je pense que ce fut un grand match pour les supporters japonais», a déclaré Iniesta, qui a poursuivi sa carrière au Vissel Kobe (Japon) pendant cinq ans après avoir quitté Barcelone en 2018.

Pour l’accompagner, l’ancien milieu du FC Barcelone était aligné avec son ancien partenaire au milieu de terrain Xavi Hernandez, mais aussi avec Rivaldo, Rafael Marquez et Javier Saviola dans l'équipe barcelonaise. Roberto Carlos, Fabio Cannavaro et Iker Casillas faisaient partie de l'équipe du Real.

Vers une carrière d'entraîneur ?

Dans sa carrière, Iniesta a remporté au total 32 trophées avec le Barça, dont quatre Ligues des champions (2006, 2009, 2011, 2015) et neuf titres de champion national (Liga), partagés avec Lionel Messi, qui fut son coéquipier pendant l'essentiel de sa carrière.

Et maintenant ? Après 16 saisons au Barça, puis une fin de carrière au Japon et aux Emirats, «Don Andres» va désormais se lancer à 40 ans dans une carrière d'entraîneur. «Je pense obtenir mon diplôme d'entraîneur et je veux voir où ma carrière me mènera», a-t-il sobrement déclaré.