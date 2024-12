Ligue 1 : pourquoi John Textor a-t-il chambré Nasser al-Khelaïfi sur les réseaux avant PSG-OL ?

Ce dimanche, alors que l’OL se déplace au Parc des Princes défier le PSG lors de la 15e journée de Ligue 1, le dirigeant des Gones a chambré son homologue parisien sur les réseaux sociaux. John Textor a publié une photo de la Copa Libertadores remportée par son club brésilien de Botafogo.

Un choc très attendu. Il n’y a pas que sur le côté sportif que les rencontres entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique lyonnais créent un certain engouement. La relation entre les dirigeants des clubs fait aussi monter la température avant chaque confrontation.

Alors que le PSG et l’OL s’affrontent ce dimanche soir au Parc des Princes, lors de la 15e journée de Ligue 1, John Textor, président des Gones, a chambré son homologue parisien sur les réseaux sociaux. Un tacle survenu quelques heures avant le coup d’envoi et qui devrait particulièrement faire réagir dans le camp du club de la capitale.

«Tu ne comprends rien au football»

Le message est clair. Sur Instagram, le propriétaire américain a publié une photo de lui brandissant la Copa Libertadores remportée avec son club brésilien de Botafogo, fin novembre. Mais John Textor n’a pas oublié d’accompagner sa photo d’une capture d’écran d’un message envoyé par Nasser al-Khelaïfi sur WhatsApp.

<strong>© </strong>Capture d'écran John Textor

«Tu ne comprends rien au football, c’est une perte de temps de parler avec toi. Tu perdras partout où tu iras», peut-on lire. Mais, avec ses récents succès et un doublé en championnat et Copa Libertadores, John Textor n’a pas manqué de piquer le président du PSG en lui rappelant ses propos.

En concurrence «avec un pays»

En revanche, cette relation glaciale ne date pas d’hier. Cela a débuté lorsque le dirigeant des Gones avait dénoncé le fait d’être en concurrence «avec un pays», en parlant du Qatar, «et non pas un propriétaire». Des propos émis par Textor lors d’une interview et qui avaient provoqué la colère du PSG.

Le club de la capitale avait rapidement réagi en envoyant un courrier menaçant le patron lyonnais de possibles poursuites judiciaires après des déclarations jugées «déplacées, particulièrement fausses, hypocrites et irrespectueuses, non seulement vis-à-vis du PSG mais aussi du football français».

Le dossier chaud des droits TV

Mais cela a pris plus d’ampleur lorsque le dossier des droits TV est arrivé sur la table des négociations de la Ligue 1. Alors que Nasser al-Khelaïfi était opposé à la création d'une plateforme dédiée au championnat français, son concurrent, lui, insistait pour son lancement. Et, comme révélé par L’Equipe ce dimanche, les deux hommes se seraient adressés plusieurs messages cinglants durant l’été dernier.

«Je ne te parlerai plus jamais et je ne veux plus te voir. Apprends à diriger un club et des médias, c'est la dernière fois que je te laissais me parler», aurait alors envoyé le dirigeant parisien à son homologue lyonnais.

De son côté, John Textor a affirmé son envie de «botter le cul» du PSG lors de la prochaine Coupe du monde des clubs, où Botafogo retrouvera les Parisiens en phase de groupes. Un véritable choc des présidents.