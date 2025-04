Football américain : le vice-président des Etats-Unis brise le trophée du championnat universitaire (vidéo)

Lors de la réception des Buckeyes d’Ohio State University, lundi, à la Maison Blanche, J.D. Vance, vice-président des Etats-Unis, a cassé le trophée du championnat universitaire de football américain.

Une improbable gaffe. Vice-président des Etats-Unis, J.D. Vance a malencontreusement cassé, lundi, le trophée du championnat universitaire de football américain. La scène est survenue à la Maison Blanche lors de la cérémonie organisée pour célébrer le sacre des Buckeyes d’Ohio State University.

I didn’t want anyone after Ohio State to get the trophy so I decided to break it https://t.co/rS3Vw3BdO6 — JD Vance (@JDVance) April 14, 2025

Invité d’honneur en tant que diplômé de l’université de l’Ohio, J.D. Vance a voulu soulever le précieux trophée en or 24 carats, bronze et acier et mesurant 65 cm. Mais au moment de le prendre entre ses mains, il s’est brisé en deux sous les yeux des joueurs et de Donald Trump, qui s’est notamment vu remettre un maillot de l’équipe à son nom et floqué du n°47.

«Je ne voulais pas qu’une autre équipe puisse le gagner, alors j’ai décidé de le casser», a-t-il posté, non sans humour, sur son compte X après avoir tenté tant bien que mal de le réparer. Et il n’a pas fallu très longtemps pour que les images ne fassent le tour des réseaux sociaux.