«J’avais un peu trop bu» : les explications de l’homme qui a lancé un bidon au visage de Mathieu van der Poel lors de Paris-Roubaix

L’homme, qui a lancé un bidon au visage de Mathieu van der Poel lors de Paris-Roubaix, est revenu sur son geste fou, réalisé sous l’empire de l’alcool.

Il est sorti du silence. Quelques jours après avoir lancé un bidon au visage de Mathieu van der Poel lors de Paris-Roubaix, l’auteur de ce geste, qu’il a lui-même qualifié de «stupide», a exprimé ses remords et donné des explications. Âgé d’une vingtaine d’années et ouvrier de profession, l’homme, qui avait fait le déplacement en bus avec un groupe de supporters, a notamment révélé être sous l’empire de l’alcool lorsqu’il a visé le coureur néerlandais.

«En une demi-seconde, j’ai regretté de l’avoir lancé»

«Nous sommes arrivés vers 11h. Nous avons bu un verre sous la tente à côté, en attendant le passage des coureurs sur la piste où nous étions. Et oui, je dois admettre que j'avais un peu trop bu», a confié, au journal belge Het Laatste Nieuws, l’individu, qui a envoyé une lettre d’excuses à Mathieu van der Poel et son équipe dès le lendemain.

🚴🇫🇷 | Vorig jaar een petje... nu een bidon! Van der Poel wordt bekogeld. Kappen alsjeblieft! 🤬🤬



📺 Stream koers op HBO Max pic.twitter.com/qLd374R7Ti — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 13, 2025

Concernant le fameux bidon, il l’a récupéré juste avant le passage du petit-fils de Raymond Poulidor. «J’ai vu cette bouteille d’eau jaune dans l’herbe, entre la tente et le chemin pavé. (…). Sans trop y penser, je l’ai ramassée. Elle n’était pas complètement pleine, mais il en restait encore», a-t-il indiqué, précisant avoir agi sans réfléchir.

«Mathieu van der Poel approchait et, lorsqu’il est passé, j’ai pris cette décision stupide et j’ai balancé cette bouteille d’eau. Pourquoi ai-je fait ça ? Je me pose la question depuis, mais je n’ai pas d’explication. C’était une impulsion extrêmement stupide, je ne peux pas l’expliquer autrement», a-t-il déclaré.

«Nous en assumerons les conséquences»

Et il a immédiatement regretté son geste. «Je me suis sentie si mal quand je l’ai frappé, a-t-il assuré. En une demi-seconde, j’ai regretté de l’avoir lancé. J’étais si heureux qu’il ne soit pas tombé». Non seulement il est resté sur son vélo, mais Mathieu van der Poel a décroché sa 3e victoire consécutive sur l’Enfer du Nord malgré cet incident survenu à 33 kilomètres de l’arrivée. Mais il n’a pas manqué d’exprimer sa colère.

«Il s’agissait d’un bidon plein, il pesait un demi-kilo et je roulais à plus de 40 km/h. C’est comme recevoir une pierre dans la figure, ça m’a fait très mal», avait-il lâché. Et alors qu’il avait fait part de son intention d’engager des poursuites, sa formation Alpecin-Deceuninck a porté plainte.

Une enquête a également été ouverte par le parquet de Lille pour «violence avec arme». «Mon client assumera la responsabilité légale», a assuré son avocat. «Nous en assumerons les conséquences», a-t-il ajouté. Et elles pourraient être lourdes.