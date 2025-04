Ligue 1 : l’AS Saint-Etienne s’offre le derby face à l’Olympique lyonnais dans une ambiance électrique

Ce dimanche, au stade Geoffroy-Guichard, l’AS Saint-Etienne a dominé l’Olympique lyonnais (2-1), grâce à un doublé de Lucas Stassin, et s’est offert le derby dans une ambiance électrique. Avec ce succès, qui a réveillé le Chaudron, les Verts gardent espoir dans la course au maintien.

Le derby aura livré toutes ses promesses. Face à son ennemi juré, l’AS Saint-Etienne a bien choisi son moment pour réveiller son Chaudron et se relancer dans la course au maintien. En grande difficulté cette saison, les Verts ont réalisé la bonne opération de cette 30e journée de Ligue 1 en dominant l’Olympique lyonnais (2-1) au stade Geoffroy-Guichard. Avec ce succès, les hommes de Eirik Horneland reviennent à égalité de point du Havre, barragiste et garde espoir dans sa course au maintien.

Lucas Stassin, de l'expulsion à héros du soir

Pour cette rencontre, un homme s’est tout particulièrement illustré : l’attaquant stéphanois Lucas Stassin. Le Belge a montré la voie aux siens en trouvant le chemin des filets dès le début de la rencontre (1-0, 10e). Moins d’un quart d’heure après l’ouverture du score, le numéro 32 a été l’auteur d’un mauvais geste sur Corentin Tolisso. Une faute qui lui a valu un carton rouge de la part de Monsieur Letexier. Mais l’arbitre de la rencontre est revenu sur sa décision après visionnage de la VAR. Le tournant du match.

Car, si le Belge devait laisser les siens en infériorité numérique, c’est bien lui qui est venu faire le break d’une superbe frappe du droit après l’heure de jeu (2-0, 67e). Un scénario dramatique pour l’Olympique lyonnais qui voit le Stéphanois s’offrir un doublé alors qu’il devait être expulsé après son mauvais geste en première période. Avec cette performance, Lucas Stassin porte à 12 son nombre de réalisations cette saison en Ligue 1. En 2025, l’attaquant des Verts a inscrit 11 buts avec l’ASSE, seuls Ousmane Dembélé (13) et Mika Biereth (12) font mieux.

Mais pas de quoi assommer les Gones. Malmené par les Verts, l’OL s’en est remis à Tanner Tessmann (2-1) pour relancer la machine. Avant cette réduction de l’écart, les Lyonnais avaient touché le poteau sur une violente frappe de Maitland-Niles. Si les dernières minutes ont été poussives pour les hommes de Paulo Fonseca, cela n’a pas suffit et l’Olympique lyonnais manque de revenir à hauteur de l’AS Monaco, troisième de Ligue 1. Alors que Saint-Etienne s’accroche à son maintien, l’OL laisse des plumes dans la course à l’Europe et semble ne pas se remettre de sa triste défaite à Manchester United, jeudi dernier.