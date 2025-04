«J’ai avalé cinq milk-shakes après le combat» : une star de l'UFC a pris 20 kilos en l’espace d’une semaine

Vainqueur de Michael Chandler à l’UFC 314 en -70 kg le 13 avril dernier, Paddy Pimblett a pris 20 kg en l’espace d’une semaine, comme il l’a dévoilé.

Il a bien célébré sa victoire. Après son beau succès contre l’Américain Michael Chandler en co-main event de l’UFC 314, le 13 avril dernier à Miami, le combattant anglais de MMA Paddy Pimblett a pris quasiment 20 kilos en l’espace d’une semaine, comme il l’a confié dans le podcast «It’s time».

«J’ai avalé cinq milk-shakes après le combat, a-t-il indiqué à Bruce Buffer. Je me suis réveillé en pesant près de 89,8 kilos, ce qui est gros. C’est à peu près le poids le plus élevé que je peux atteindre. Je ne monte jamais à 90 kilos. Seulement aux Etats-Unis. Lorsque j’y suis, la nourriture me transforme en machine. Je suis massif aux Etats-Unis, mais quand je serai de retour au Royaume Uni, je ne dépasserai pas les 88,4 kilos ou quelque chose comme ça.»

Pour info, le natif de Liverpool, ancien champion du Cage Warriors et toujours invaincu à l’UFC, affichait 70,7 kilos sur la balance avant de défier Michael Chandler.

Si cela peut en surprendre plus d’un, il n’est pas étonnant que le combattant reprenne aussi facilement du poids. Le fait de faire du «weight cutting», à savoir perdre beaucoup de kilos en peu de temps pour être dans les clous au moment de la pesée, facilite cette reprise de poids.