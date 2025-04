Football : la légende de Leicester, Jamie Vardy, quitte le club à la fin de la saison

Légende du club de Leicester en Premier League, Jamie Vardy, 38 ans, a annoncé sur ses réseaux sociaux quitter le club à la fin de la saison.

La fin d'une ère. Jamie Vardy, légende absolue de Leicester, a annoncé sur ses réseaux sociaux quitter le club à l'issue de cette saison 2024-2025, après 13 années passées sous les couleurs des Foxes. Meilleur buteur de l'histoire du club, avec 198 réalisations en 496 rencontres disputées, Vardy n'aura pas pu aider Leicester à échapper à la relégation cette saison, puisque les hommes de Ruud Van Nistelrooy sont dores et déjà condamnés à évoluer en Championship en septembre prochain.

«Je suis ici depuis si longtemps que je pensais vraiment que ça ne finirait jamais. Ce fut très difficile à écrire mais aussi une décision très difficile à prendre. Leicester a été ma deuxième maison, ma famille élargie, ma vie pendant 13 ans», a écrit le N°9 des Foxes sur son compte X.

De son côté, Leicester a tenu également à remercier son buteur légendaire sur son compte X, où l'on peut tout simplement lire «Au revoir au GOAT» (Meilleur de tous les temps, nldr), suivi d'un autre message «Simplement le meilleur» avec l'attaquant au milieu de ses nombreux trophées remportés avec le club.

Si Leicester vit une saison compliquée dans l'élite en Angleterre, les Foxes ont sans doute réalisé il y a quelques années l'exploit le plus retentissant de l'histoire du Royaume en remportant la Premier League devant des mastodontes comme Arsenal, Tottenham, Manchester City ou encore Manchester United.

Cette saison-là (2015-2016), les coéquipiers de Jamie Vardy avaient terminé champions d'Angleterre avec 81 points, créant l'une des plus grosses sensations de l'histoire de la Premier League, deux ans seulement après leur remontée dans l'élite. Son duo iconique avec l'Algérien Riyad Mahrez sur le front de l'attaque des Foxes avait fait chavirer les coeurs des fans de football européen.

From Liverpool volleys to Man City hat-tricks, we revisit the moments that made our No.9 a legend.

— Leicester City (@LCFC) April 24, 2025