Patrice Evra se lance dans le MMA et combattra à l'Accor Arena le 23 mai

L'ancien footballeur français Patrice Evra va se lancer dans le MMA et disputera son premier combat le 23 mai prochain à Paris avec le PFL, a annoncé vendredi l'organisation américaine.

«Ancien capitaine des Bleus, Evra va réaliser son nouveau rêve : disputer un combat de MMA». Le Professional Fighters League a annoncé ce vendredi via un communiqué, que l'ex-joueur de Manchester United, qui s'entraîne aux sports de combat depuis 2016 aux côtés de son ami Cédric Doumbé, star du PFL, fera ses débuts lors d'un combat exhibition.

«Vous devriez le savoir maintenant, "I love this game" moi aussi! J'ai joué sur les plus grandes scènes du monde, remporté tous les plus grands trophées du football, mais le PFL Europe Paris sera une soirée vraiment spéciale pour moi», a affirmé Patrice Evra. «Je m'entraîne depuis des années avec les meilleurs au monde, et eux aussi vous diront que je suis prêt.»

Qui sera son premier adversaire ?

«On me dit qu’il aime ce sport autant que nous, et on le découvrira le 23 mai ! Nous sommes extrêmement heureux d’avoir une superstar comme Patrice Evra sous la bannière du PFL. Nous cherchons à proposer des combats spectaculaires et à écrire l’histoire. Je ne peux pas vous dire à quel point Patrice est enthousiaste à l’idée de monter dans la cage – vous le verrez par vous-même à l’Accor Arena. Paris, on arrive pour une nouvelle soirée historique de MMA, ne manquez pas ça» s'est réjoui Pete Murray, directeur de la PFL.

Concernant le nom de son adversaire, celui-ci sera annoncé «prochainement», mais sur X, Patrice Evra a plaisanté en évoquant la possibilité d'affronter l'ancien footballeur uruguayen Luis Suarez. «Il peut même me mordre», a-t-il tweeté.

Le premier combat de l'ancien latéral gauche a été programmé sur la carte du PFL Europe Paris, le 23 mai prochain à l'Accor Arena. Ce soir-là, combattront notamment les Français Taylor Lapilus et Mansour Barnaoui, ainsi que le Belge Patrick Habirora.