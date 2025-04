Euroligue : le rêve européen du Paris Basket s'envole face au Fenerbahce (88-98)

Battu en prolongation du troisième match des quarts de finale de l'Euroligue face au Fenerbahce (88-98), le Paris Basket dit au revoir à l'Euroligue après une belle première saison européenne.

La marche était trop haute. Mené 2-0 dans cette série face au club turc du Fenerbahce, le Paris Basket avait une dernière chance de continuer sa première aventure européenne en Euroligue ce mardi soir, mais les coéquipiers de TJ Shorts et de Nadir Hifi se sont heurtés à un adversaire bien supérieur.

On s’est battu jusqu’à la dernière minute. Mais ce soir marque la fin de notre premier parcours en @EuroLeague On sort la tête haute, fiers et conscients que ce qu’on nous avons fait est déjà très grand. C’est Paris, comptez sur nous pour être là quoiqu’il arrive. pic.twitter.com/DSpUHv2Tcl

Malmenés dans les deux premiers quarts-temps, les Franciliens sont rentrés à la pause avec un retard de six points au tableau d'affichage. Un retard que les hommes de Tiago Splitter ont réussi à combler au fur et à mesure de la seconde période pour recoller aux Turcs à la fin du match (80-80).

Fatigués par leurs efforts pendant quatre quart-temps, les Parisiens se sont écroulés en prolongations malgré le soutien indéfectible des 7.500 supporters de l'Adidas Arena. En mettant la pression sur le Paris Basket dès la reprise du jeu, le Fenerbahce a pris largement les devants et a réussi à conserver cette avance jusqu'au buzzer final (88-98) pour remporter la série 3-0.

The first #F4GLORY ticket has been secured @FBBasketbol are headed to Abu Dhabi! pic.twitter.com/PMzweEil32

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 29, 2025