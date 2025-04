Football : voici les nommés par catégories pour les trophées UNFP 2024-2025

Comme chaque année, l'UNFP (l'Union nationale des footballeurs professionnels) a dévoilé les nommés dans les différentes catégories pour remporter un trophée. Retrouvez-les par catégories.

La fin de saison ainsi que les trophées UNFP approchent. Le syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France a dévoilé ce mercredi 30 avril les nommés des différentes catégories (Ligue 1, Ligue 2, Division 1 Arkema).

Meilleur joueur : Rayan Cherki (Olympique Lyonnais), Ousmane Dembélé (PSG), Vitinha (PSG), Désiré Doué (PSG), Achraf Hakimi (PSG)

Meilleur gardien : Gianluigi Donnarumma (PSG), Lucas Chevalier (Lille OSC), Lucas Perri (Olympique Lyonnais), Dorde Petrovic (RC Strasbourg), Geronimo Rulli (Olympique de Marseille)

Meilleur espoir : Eliesse Ben Seghir (AS Monaco), Ayyoub Bouaddi (Lille OSC), Désiré Doué (PSG), Joao Neves (PSG), Andrey Santos (RC Strasbourg)

Meilleur entraîneur : Luis Enrique (PSG), Liam Rosenior (RC Strasbourg), Eric Roy (Stade Brestois), Bruno genesio (LIlle OSC), Adi Hütter (AS Monaco)

Meilleur joueur : Gauthier Hein (FC Metz), Ilan Kebbal (Paris FC), Jean-Philippe Krasso (Paris FC), Eli Junior Kroupi (FC Lorient), Maxime Lopez (Paris FC)

