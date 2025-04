NBA : les images impressionnantes de Giannis Antetoukompo proche de se bagarrer avec le père de Tyrese Haliburton (video)

Eliminé des playoffs avec les Bucks hier soir, Giannis Antetokounmpo a failli en venir aux mains avec le père du joueur des Pacers, Tyrese Haliburton, à la fin de la rencontre.

Une fin de match sous haute tension. Après la défaite de Milwaukee sur le parquet d'Indiana (119-118), qui a remporté la série 4-1, la superstar des Bucks, Giannis Antetokounmpo, a failli en venir aux mains avec le père d'un des joueurs des Pacers, Tyrese Haliburton.

Dans une ambiance incandescente à la Gainbridge Fieldhouse, les Pacers ont remporté la rencontre in-extremis après prolongation, grâce à un shoot au buzzer de Tyrese Haliburton, synonyme de qualification pour le prochain tour des playoffs. Ce scénario de match a légèrement fait perdre la tête à John Haliburton, le père de Tyrese, qui est venu chambrer le «Greek Freak» dès la fin du match, en agitant le maillot de son fils sous le nez du Grec. Une attitude que Giannis n'a pas du tout appréciée.

GIANNIS QUI SE PREND LA TÊTE AVEC LE PÈRE HALIBURTON pic.twitter.com/sVnqXTH1lY — 50 Nuances (@50NuancesDeNBA) April 30, 2025

Une attitude «irrespectueuse»

Après s'être fait chambrer et n'avoir rien dit, Giannis Antetokounmpo a tenu à s'expliquer avec John Haliburton. Front contre front, les deux hommes ont dû être séparés pour ne pas que la situation s'envenime. Le double MVP a dénoncé après la rencontre le comportement «irrespectueux» de John Haliburton, qui s'est excusé sur les réseaux sociaux.

I sincerely apologize to Giannis, the Milwaukee Bucks and the Pacers organization for my actions following tonight's game. This was not a good reflection on our sport or my son and I will not make that mistake again. — John Haliburton (@PapaHaliburton) April 30, 2025

Ah mais directement après le coup de sifflet, papa Hali est allé gratter le grec



Déjà là il voulait l’attraper pic.twitter.com/S4WdmjATRd — 50 Nuances (@50NuancesDeNBA) April 30, 2025

«Je crois en l’humilité dans la victoire. Il y a des gens qui pensent le contraire», a expliqué le Grec après le match, dans des propos rapportés par BasketUSA. «J’ai déjà gagné un titre de champion (en 2021, ndlr), eux non. En disant ça, je n’essaie pas de minimiser leur performance. Mais je me souviens que lorsque j’ai gagné, ma mère avait peur, car elle se demandait si elle avait le droit de passer la ligne pour venir me prendre dans ses bras. En dehors de ça, on ne voit jamais ma famille assise en bord de terrain. Ce n’est pas quelque chose que nous faisons», a-t-il poursuivi.

TYRESE Haliburton en colère contre son père

Si le joueur des Pacers n'a pas assisté à l'embrouille entre son père et Giannis, Tyrese Haliburton a été mis au courant dans le vestiaire après le match et a manifesté son désaccord avec le comportement de son père.

«Je n’avais aucune idée de ce qu’il s’était passé jusqu’à ce qu’on me montre la vidéo», a expliqué le meneur d’Indiana. «On en a parlé avec mon père et je ne suis pas d’accord avec son comportement. Le basket, ça doit rester sur le terrain. Il s’est enflammé lorsque son fils a mis le panier de la gagne et il est entré sur le terrain. Il doit juste me laisser jouer au basket, rester sur le côté, et je viendrai vers lui pour célébrer. J’en ai parlé avec lui et j’en parlerai avec Giannis. Mon père n’était pas du tout à sa place et ça a donné cet échange malheureux à la fin», a-t-il conclu.

Après avoir été champions NBA en 2021, les Milwaukee Bucks prennent la porte dès le premier tour des playoffs cette saison. La question de l'avenir de Giannis au sein de la franchise se posera de plus en plus dans les semaines à venir.