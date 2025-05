Cristiano Ronaldo : l’étonnante vidéo du Portugais en train de parler seul sur le terrain en plein match

Lors de l’élimination de son équipe, Al-Nassr, en demi-finale de la Ligue des champions asiatique contre Kawasaki (3-2), mercredi, Cristiano Ronaldo a été aperçu en train de parler seul au milieu de terrain.

Une vidéo qui fait le buzz. A l’issue de l’élimination de son équipe, Al-Nassr, en demi-finale de la Ligue des champions asiatique contre Kawasaki (3-2), mercredi, Cristiano Ronaldo a été filmé en train de ruminer, seul dans le rond central.

Ronaldo talks to himself after missing last minute goal pic.twitter.com/ESHb6F68t0

— Svetlana (@laneksa7) May 1, 2025