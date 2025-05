Football : le Paris FC remporte sa première Coupe de France féminine, face au PSG

L'équipe féminine du Paris FC s'offre le premier titre de son histoire après 95 minutes de jeu sans but et une séance de tir aux buts insoutenable face au PSG.

Un week-end de rêve pour le Paris FC. Après l'officialisation de la montée des hommes en Ligue 1, ce vendredi, les femmes suivent la cadence en décrochant, pour la première fois de l'histoire du club, la Coupe de France féminine.

Les bleues du Paris FC ont réalisé un parcours historique lors de cette Coupe de France. Elles ont battu successivement Roubaix (5-0), puis l'ESOF La Roche-sur-Yon (6-0), avant de recevoir Dijon (2-0) pour conclure en demi-finale face au Havre Atletic Club (2-1). Après ces magnifiques performances, elles se sont retrouvées face à leur voisine du Paris Saint-Germain.

Un derby intense à gros enjeu

À l'image des précédentes oppositions en Arkema Première Ligue (1-1 et 0-0), le match opposant le PSG et le Paris FC a été très serré. Le début de la rencontre a été marqué par une ouverture de score de Gaëtane Thiney sur une frappe contrée à la 28ᵉ minute. Malheureusement, celle qui vivait sa première et dernière finale a vu son but refusé pour une position de hors-jeu.

Le PSG a mieux terminé la rencontre, avec un but, lui aussi refusé pour hors-jeu, à la 67e minute de jeu. Les deux clubs ont, ainsi, clôturé le temps réglementaire avec un score nul et vierge. Sous les yeux de Nasser Al-Khelaïfi et d'Antoine Arnault, les joueuses ont enchainé sur la séance de tirs au but.

Après une séance insoutenable, les bleues de Sandrine Soubeyrand se sont démarquées grâce aux arrêts de Chiamaka Nnadozie. Ainsi, le Paris FC a remporté cette séance décisive et décroché son premier titre depuis 2005. À l'époque, le club portait le nom de Juvisy.